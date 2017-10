Makelaar Raiola over racisme in het voetbal: "Mama Lukaku ging met geboorteakte Romelu naar wedstrijden" XC

"Er is nog te veel racisme in het voetbal." Dat vertelde makelaar Mino Raiola in de Zweedse krant Expressen. De Nederlander haalde zo ook een verhaal van Lukaku naar boven. "Ik heb met de moeder van Romelu gesproken en ze vertelde dat ze naar jeugdwedstrijden ging met de geboorteakte van haar zoon", aldus Raiola. "Mensen geloofden nooit dat Romelu 12 of 14 jaar oud was. Het was dan ook telkens een probleem als hij meermaals tijdens een wedstrijd scoorde."



"Geen discriminatie meer in het voetbal? Wat een grap. Als ik bijvoorbeeld een naam van een speler geef, krijg ik de vraag of hij blank of zwart is. Wat doet dat ertoe? Daarnaast worden zwarte spelers steeds gestereotypeerd. Zij worden altijd vergeleken met anderen. Is hij zoals Pogba? Is hij zoals Lukaku? Is hij zoals Balotelli?", klonk het bij Raiola.



"Zwarte spelers moeten in de jeugd ook veel meer presteren om te slagen. Ze moeten beter zijn dan een blanke voetballer. Geloof me: er is nog te veel discriminatie in het voetbal", aldus Raiola.

