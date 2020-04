Makelaar Kaká over transfer naar Real Madrid in 2009: “Hij wilde Milan helemaal niet verlaten” SVBM

23 april 2020

16u23 0 Buitenlands voetbal Herinnert u zich de zomertransfers van Real Madrid in 2009 nog? In wat de eerste mercato van de tweede ambtstermijn van voorzitter Florentino Pérez was, pakte de Koninklijke uit met enkele topaankopen, waaronder Cristiano Ronaldo en Ricardo Kaká. Die laatste was echter niet zo happig op een verhuis naar Madrid, blijkt nu.

Ronaldo kwam voor 94 miljoen euro over van Manchester United, terwijl Kaká AC Milan verliet voor 67 miljoen euro. De nieuwe Galácticos van Real, supersterren die voor veel geld naar de club gehaald werden. Tijdens zijn eerste periode pakte Pérez al uit met vedetten als Luis Figo, Zinedine Zidane, de Braziliaanse Ronaldo en David Beckham. Dat wilde hij nog eens fijntjes overdoen.

De transfer van CR7 was een schot in de roos, die van Kaká iets minder. De Braziliaan was eigenlijk liever gewoon in Milaan gebleven, verklaart zijn makelaar Gaetano Paolillo in een gesprek met MilanNews.it: “De waarheid is dat Kaká Milan niet wilde verlaten. Hij had het erg naar zijn zin in Italië, zowel hijzelf als zijn familie.”

De verkoop van de middenvelder was dan ook vooral een beslissing van hogerhand. “Adriano Galliani (toen CEO van Milan, red.) wilde hem ook niet verkopen, maar hij had er weinig tegen in te brengen. De club zette hem op de transferlijst, en toen was Real Madrid natuurlijk een uitstekende oplossing”, aldus Paolillo. Het was niet de eerste keer dat de Spaanse grootmacht een poging deed om Kaká naar Bernabéu te halen. “Elk jaar informeerden ze of de speler interesse had. Op een bepaald moment spraken Franco Baldini en Predrag Mijatovic (beiden waren toen werkzaam bij Real Madrid, red.) af bij mij thuis. Ook Kaká’s vader was er. Maar het antwoord van Kaká was altijd hetzelfde: hij wilde Milan niet verlaten.”

Als het aan de Italiaanse club had gelegen, vertrok de Gouden Bal van 2007 niet naar Spanje, maar naar Engeland. Eveneens in 2009 was Manchester City volgens Paolillo bereid 100 miljoen euro op tafel te leggen, wat toen een absoluut record had geweest. Kaká weigerde en bleef in San Siro. Voor even toch. “Na de laatste wedstrijd van AC Milan vertrok hij naar Brazilië voor een interland, met enkel een rugzak als bagage”, herinnert Paolillo zich. “Ik ging met hem naar de luchthaven en hij zei me: ‘Ik zie je hier wanneer ik terugkeer’. In plaats daarvan verkocht Milan hem aan Real.”

Bij Real slaagde Kaká er niet in zijn glansprestaties van in San Siro te herhalen. In vier jaar kwam de Braziliaan tot 120 optredens voor Los Blancos, waarin hij 29 keer scoorde en 39 assists gaf. Een schim van de geweldenaar die hij bij Milan was. Na zijn periode bij Real Madrid keerde de middenvelder terug naar het oude nest, zijn geliefde San Siro. Eind 2018 haalde Kaká in een interview met Grande Circulo de SporTV twee redenen aan voor zijn falen in de Spaanse hoofdstad: blessures en... José Mourinho. “Mijn eerste probleem bij Real was fit blijven. En dan was er de coach. Drie jaar heb ik geprobeerd om Mourinho te overtuigen dat ik meer kansen zou moeten krijgen, maar het was zijn beslissing. Ik had er geen controle over.”

Na zijn tweede periode bij Milan voetbalde Kaká nog voor Orlando City in de MLS, dat hem ook enkele maanden verhuurde aan São Paulo, de club waar het allemaal begon. Eind 2017 hing de Braziliaan zijn schoenen definitief aan de haak.