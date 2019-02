Makelaar die transfer en privévlucht regelde voor Sala furieus op Cardiff: “Ze proberen schuld in mijn schoenen te schuiven” TLB

19 februari 2019

17u19

Willie McKay is furieus op Cardiff City. De makelaar die samen met zijn zoon Mark de transfer van de verongelukte Emiliano Sala van Nantes naar de Premier League-club regelde, is niet te spreken over de huidig van de Engelse club. "Bij Cardiff proberen ze de schuld in mijn schoenen te schuiven. Maar ik heb niks te verbergen", zegt McKay, die de begrafenis van Sala bijwoonde, bij 'The Times.'

Willie McKay, wiens zoon Mark als makelaar de belangen van Nantes behartigde in de transfer van Sala, maakt er geen geheim van dat hij zelf het privévliegtuigje regelde voor de overleden Argentijn. Meer nog: de Brit regelde naar eigen zeggen liefst negen vluchten in een tijdspanne van zes weken in het kader van de transfer. Zo liet hij Neil Warnock, de manager van Cardiff, bijvoorbeeld overvliegen naar La Beaujoire (het stadion van Nantes, red.) om de wedstrijd Nantes-Marseille bij te wonen en Sala aan het werk te zien. Maar de Brit blijft ontkennen dat hij een rol speelde bij de keuze van de piloten.

“Ze (Cardiff, red.) proberen de schuld in mijn schoenen te schuiven. Maar ik heb niets te verbergen”, aldus McKay. “We zullen volledig transparant zijn over alles dat gebeurd is om de transfer in orde te brengen. Ze proberen mij in een negatief daglicht te stellen om zichzelf te beschermen. Ik heb Cardiff alvast laten weten dat ik bereid ben om hen publiekelijk te ontmoeten, zodat iedereen kan begrijpen wat er precies gebeurd is.” Volgens McKay doet Cardiff er alles aan om de transfersom voor Sala (17 miljoen euro) niet te moeten betalen. (Lees verder onder de foto)

McKay had naar eigen zeggen vorige week een gesprek met de onderzoekers van Air het Accidents Investigations Bureau (AAIB). De makelaar bevestigde ook tegenover de onderzoekers dat hij de eigenaar van het vliegtuigje dat in zee stortte niet kent. Cardiff liet dan weer via zijn voorzitter Mehmet Dalman weten dat zij niet wisten wie de privévlucht geregeld had voor de Argentijn. Maar volgens een tijdlijn die McKay via ‘The Times’ openbaar maakte, klopt dat niet. In die tijdlijn legt de Britse manager in detail uit hoe en wanneer hij exact de negen vluchten geregeld heeft.

“We regelden vrijdagavond een vlucht en Cardiff-teammanager Callum Davies was daarvan op de hoogte”, klinkt het onder meer in de tijdlijn van McKay. “De vlucht vertrok op zaterdagochtend om 11u30 en bracht Emiliano Sala terug naar Nantes. De piloot wachtte twee dagen in Frankrijk, zodat Sala alles kon regelen voor zijn vertrek. Op maandagavond vloog hij dan terug naar Cardiff, zo kon hij dinsdag aansluiten op training. Op de luchthaven van Cardiff zou Sala opgewacht worden door Davies. Cardiff City was dus op de hoogte van de vlucht én de club wist ook wie het vliegtuigje geregeld had.”

Sala en piloot David Ibbotson zaten in een vliegtuigje dat op maandag 21 januari van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, toen het eenmotorige toestel in zee stortte. Het lichaam van Sala werd inmiddels gevonden en de Argentijn werd ook begraven, maar van Ibbotson is voorlopig nog geen spoor.