Makelaar die privévliegtuigje regelde voor Sala maakt laatste berichten die zoon met verdwenen spits uitwisselde openbaar: “Zal dat oké zijn op het vliegtuig?” TLB

28 januari 2019

12u09

Bron: BBC 0 Buitenlands Voetbal De verdwenen voetballer Emiliano Sala (28) weigerde om een commerciële vlucht te nemen die Cardiff City voor hem zou regelen, zo raakte vorige week bekend. De Argentijn verkoos een privévlucht die makelaar Willie McKay regelde. Aan de BBC bezorgde McKay nu de berichtjes die zijn zoon Jack uitwisselde met Sala in de dagen voor de vlucht.

Vanavond rond 20u30 is het exact een week geleden dat een privévliegtuigje met aan boord de Argentijnse voetballer Emiliano Sala van de rader verdween. De officiële zoektocht naar Sala en piloot Dave Ibbotson (59) is stopgezet, maar zijn familie zamelde de voorbije dagen flink wat geld in via een crowdfundingcampagne en zette zelf een actie op het getouw. Sinds zaterdag zijn alweer twee schepen op zoek naar Sala en Ibbotson, maar voorlopig zonder succes.

Willie McKay, wiens zoon Mark als makelaar de belangen van Nantes behartigde in de recordtransfer van Sala naar Cardiff, gaf bij de BBC aan dat hij zelf het privévliegtuigje regelde voor de Argentijn. McKay deed dat via ene David Henderson, een ervaren piloot die volgens de makelaar al vaker spelers van hem vervoerd had. Hoe Ibbotson dan uiteindelijk de piloot werd, is niet duidelijk. Henderson reageerde nog niet. De Britse luchtvaartautoriteit (civil aviation authority) zal onderzoeken of Ibbotson met private of een commerciële licentie vloog en dus passagiers mocht vervoeren tegen betaling.

McKay regelde via zijn zoons Mark en Jack, die voor Cardiff voetbalt, dat Sala de privévlucht zou nemen. Jack wisselde vrijdag, zondag en maandag verschillende berichtjes uit met de Argentijn en die berichtjes werden door Willie bezorgd aan de BBC:

Vrijdag 18 januari:

19u43. Jack McKay: “Mijn vader vertelde me dat je morgen naar huis gaat. Hij zou een vlucht kunnen regelen om je rechtstreeks naar Nantes te brengen en dan maandag weer naar Cardiff, wanneer het jou past. Op die manier kan je dinsdag gaan trainen.”

19u51. Emiliano Sala: “Ah, dat is geweldig. Ik was net aan het checken of er vluchten waren om morgen naar Nantes te kunnen gaan.”

19u56. Jack McKay: “Hij zei dat hij een rechtstreekse vlucht naar Nantes kan regelen voor jou.”

19u56. Emiliano Sala: “Hoeveel zou het kosten?”

19u56. Jack McKay: “Niets. Hij zei dat het gratis is als je me zou helpen met goals te scoren.”

19u59. Emiliano Sala: “Hahaha met plezier.”

20u. Emiliano Sala: “We zullen veel goals scoren.”

20u01. Emiliano Sala. “Ik zou morgen rond 11u naar Nantes willen vertrekken en maandagavond rond 21u willen terugkeren naar Cardiff als dat mogelijk is.”

20u05. Jack McKay: “Goed. Ik zal je een bericht sturen als het geregeld is.”

Zondag 20 januari:

17u. Jack McKay: “Hallo. Is het ook mogelijk voor jou om maandagavond al rond 19u te vertrekken naar Cardiff? De piloot moet nadat hij je afgezet heeft in Cardiff nog naar zijn huis in het noorden vliegen. “

17u01. Emiliano Sala: “Hallo, half acht zou mogelijk zijn.”

17u03. Jack McKay: “Ja, dat is goed.’

17u05. Emiliano Sala (stuurt foto van zijn baggage): “Kan je even vragen of ik dit kan meenemen op het vliegtuig?”

17u06. Jack McKay: “Goed, ja.’

17u07. Emiliano Sala: “Maar zal dat oké zijn op het vliegtuig?”

17u07. Jack McKay: “Ja, er is plaats op het vliegtuig voor jouw baggage.”

17u12. Emiliano Sala: “Oké!”

Maandag 21 januari:

16u16. Jack McKay: “Ik zal zo meteen bellen.”

16u23. Jack McKay: “Hij zei dat het hetzelfde bedrijf is.”

16u27. Emiliano Sala: “Oké, bedankt.”

Dat was het laatste bericht tussen McKay en Sala. Zo’n vier uur later verdween het toestel van de radar.