Makelaar die het zwaar te verduren kreeg na fatale vlucht Sala neemt Cardiff onder vuur. Maar gelekt WhatsApp-gesprek haalt zijn verhaal onderuit YP

01 maart 2019

11u20

Bron: BBC, Ouest-France 4 Buitenlands Voetbal “Emiliano Sala werd in de steek gelaten door Cardiff City en moest zijn reis van Nantes naar Cardiff zelf regelen.” Dat is althans wat voormalig makelaar Willie McKay zegt in een uitgebreid interview bij BBC. De Schot kreeg het zwaar te verduren nadat was gebleken dat hij de fatale vlucht van de betreurde Argentijnse aanvaller had geregeld, maar nu bijt hij dus van zich af. Al blijkt uit gelekte screenshots van een WhatsApp-conversatie tussen Sala en een tussenpersoon bij Cardiff dat bovenstaande uitspraak van McKay toch wat bij de haren getrokken is...

Nadat Sala (28) zijn handtekening had gezet bij Cardiff City en met zijn 17 miljoen euro de duurste aanwinst ooit werd van de Bluebirds, vloog hij op 19 januari nog eventjes terug naar Frankrijk om er afscheid te gaan nemen van zijn gewezen ploegmaats. Op 21 januari zou hij dan definitief richting Wales trekken, maar de Piper Malibu N264DB waarmee hij en piloot David Ibbotson het Kanaal overstaken, zou al gauw van de radar verdwijnen. Het levensloze lichaam van Sala werd 13 dagen later gevonden, dat van Ibbotson is nog altijd spoorloos. Willie McKay, die betrokken raakte bij de zaak omdat zijn zoon, Mark McKay, de belangen van Nantes behartigde in de transfer, regelde de laatste vlucht van Sala. Hij deed dat met David Henderson, een ervaren piloot die McKay en een pak van zijn spelers “ettelijke keren veilig door Europa vloog.”

Ze kopen een speler voor 17 miljoen euro, om hem vervolgens achter te laten in een hotel waar hij dan zelf zijn vlucht moest gaan regelen Willie McKay over Cardiff City

McKay kende het vliegtuig niet en hij wist ook niet wie het zou gaan besturen. Maar dat Sala dus op een onbekende vlucht met een onbekende piloot stapte, ligt volgens McKay dus ook voor een groot deel aan Cardiff City. “Niemand bij Cardiff leek iets te doen. Het was eigenlijk een beetje beschamend voor de club. Ze kopen een speler voor 17 miljoen euro, om hem vervolgens achter te laten in een hotel waar hij dan zelf zijn vlucht moest gaan regelen. Ik denk dat Cardiff hier in de fout is. De manier waarop zij gehandeld hebben, is schandalig.”

Kort nadat het interview met McKay online werd gegooid, kwam er echter ook reactie uit de hoek van Cardiff. De club gaf eerder al aan dat ze Sala een commerciële vlucht had aangeboden en pas gelekte WhatsApp-berichten lijken dat gegeven ook te bevestigen. In de screenshots, die Ouest-France in handen kreeg, is te zien hoe de Player Liaison Officer van Cardiff, de man die de transfer mee in goede banen moest leiden, Sala wel degelijk een vlucht voorstelde. Vóór hij dus een laatste keer terugkeerde naar Nantes. Alleen: de Argentijn weigerde... omdat hij al een afspraak had met McKay.

Uit de laatste onderzoeken van de Air Accidents Investigations Branch (AAIB), bleek trouwens dat piloot Ibbotson de verkeerde vergunningen had om passagiers in een commerciële vlucht te vervoeren. Verder zouden er ook fouten in het vluchtplan hebben gezeten en had hij eigenlijk niet mogen opstijgen door het slechte weer op dat moment. “Wanneer je een taxi belt, vraag je hem toch ook niet of de taxichauffeur een rijbewijs heeft?”, vraagt McKay zich af. “Ik wilde Emi alleen maar op zijn bestemming krijgen en we stemden in met de manier waarop. Er werd me verteld dat Ibbotson een goede piloot was, dus die man achteraf aan de schandpaal nagelen is een schande. Ik wijs niemand met de vinger, dit was gewoon een tragisch ongeval.”

Financieel gedoe

Nantes FC heeft bij de FIFA intussen een klacht ingediend tegen Cardiff City om de betaling van de verongelukte spits. Cardiff zou woensdag de eerste 6 miljoen euro van de totale transfersom van 20 miljoen euro voor Sala aan Nantes betalen. Nantes wilde de eerste betaling eigenlijk een week eerder maar verleende uitstel aan de Premier League-club. En die kwam dus nog steeds niet over de brug.

Nantes zou Mark McKay nog 1,5 miljoen pond moeten voor zijn aandeel in de transfer, maar daar ligt McKay senior niet wakker van. “We zullen daarvoor niet meteen gaan aankloppen bij Nantes. Dit draait niet om geld, dit draait om twee mensen die het leven lieten. Gezien de omstandigheden, speelt zo’n geldsom geen rol. Ikzelf heb drie prachtige kinderen en een vrouw die zich heel sterk hebben gehouden gedurende deze periode. Als anderen willen ruziën over geld, laat ze gerust doen. Maar wij doen dat niet.”