Major League Soccer morgen weer op gang getrapt: David Beckham met Inter Miami in de schijnwerpers NVE

28 februari 2020

17u20 0 Buitenlands voetbal Zal ‘Team Beckham’ meteen een rol van betekenis kunnen spelen? Morgen wordt in Amerika de MLS terug op gang getrapt. Inter Miami, voluit Club Internacional de Fútbol Miami, is de opvallende nieuwkomer. De nieuwe club van David Beckham loopt over van ambitie en kijkt niet op een miljoen meer of minder.

Eerst het logo: daar zijn twee reigers voor een ondergaande zon te zien, met daarboven zeven zonnestralen “als hommage aan de carrière van David Beckham”. De voormalige speler van onder meer Manchester United, Real Madrid, AC Milan en Paris Saint-Germain droeg tijdens zijn carrière het rugnummer 7. In Romeinse cijfers staat verder 2020 op het logo, het jaar waarin de club nu dus gelanceerd wordt. Het team speelt in het zwart, roze en wit.

Beckham kon niet wachten op de competitiestart, die er nu eindelijk zit aan te komen. “Ik heb altijd geloofd in dit project. Daarom gaf ik nooit op. Ik wist dat Miami de ideale stad was. Ik wist dat dit speciaal ging worden.” Een grote overwinning voor Beckham, hij kreeg vanwege de bewoners veel tegenkanting voor zijn project.

Meteen in de MLS

Een nieuw team dat meteen in de Amerikaanse hoogste voetbalklasse terechtkomt dus, hoe is dat mogelijk? De rol van David Beckham valt daarin niet te onderschatten. Toen hij in 2007 tekende bij LA Galaxy kreeg hij in zijn contract de optie om voor een prijs van 25 miljoen dollar een nieuw team in de MLS te mogen oprichten. Hij concurreerde daarvoor in 2013 met enkele andere ondernemers en won het pleit. In samenwerking met onder meer geldschieters Jose en Jorge Mas zou hij het project gaan realiseren. In 2018 werden de stadionplannen uiteindelijk goedgekeurd, vanaf 2020 zou Miami een nieuw team in de hoogste voetbalklasse hebben.

Sinds 2014 zijn er al zes clubs opgericht in Amerika die via deze clausule in de MLS mochten starten. Orlando City, New York City FC, Atlanta United, Minnesota United, LA FC en FC Cincinnati om precies te zijn. Los Angeles FC is de voormalige werkgever van Laurent Ciman. Bij Cincinnati spelen oude bekenden Kenny Saief en Roland Lamah. Ook enkele andere oude bekenden uit onze Belgische competitie spelen in de MLS. In de Western Conference is Nashville SC dit seizoen toegevoegd. Dit weekend is het eindelijk zover voor Inter Miami, op bezoek bij Los Angeles FC in de Eastern Conference.

Stadion

Op 14 maart zal Inter Miami zijn eerste thuiswedstrijd spelen, tegen LA Galaxy nota bene. Beckham verdedigde tussen 2007 en 2012 de kleuren van het team uit Los Angeles. Ze zullen hun thuiswedstrijden gedurende twee seizoenen afwerken in het Inter Miami CF Stadium, waar 19.000 plaatsen zijn. Met Inter Miami komt er een tweede team in Florida, naast het Orlando City van onder meer Nani.

Het is echter de bedoeling dat Inter hier niet lang zal vertoeven. Als alles volgens plan verloopt spelen ze binnen twee jaar in het gloednieuwe Miami Freedom Park, dichtbij de luchthaven van Miami. Een indrukwekkend project. Cocktail-bars op de boulevard richting het stadion, palmbomen op het dak en een winkelcentrum met de duurste merken. Niet onbelangrijk: er zal plek zijn voor 25.000 toeschouwers. Kostenplaatje? Ruim 860 miljoen euro. Aan ambitie geen gebrek bij Beckham.

Grote namen?

Op ronkende namen is het momenteel nog wachten. Er werden in enkele (boulevard)kranten reeds verschillende sterspelers genoemd als mogelijke targets, denk maar aan Antoine Griezmann, Gareth Bale, Edinson Cavani, David Silva en Radamel Falcao. Dat bleek niet mogelijk, in Amerika geldt een salary cap. Voorlopig bestaat de selectie echter alleen uit een mix van veelbelovende en ervaren, maar minder bekende spelers.

Onder meer Matiás Pellegrini en Rodolfo Pizarro moeten de dragende spelers worden in het team van coach Diego Alonso. De 19-jarige Argentijnse flankspeler Pellegrini werd voor negen miljoen dollar binnengehaald. Hij was de eerste designated player in de geschiedenis van Inter. Een club mag drie designated players hebben. Dat zijn spelers die boven de salarisgrens van de club liggen, maar die ze via die regel dus toch mogen binnenhalen. De eerste speler die via deze regel werd binnengehaald was... David Beckham!

Rodolfo Pizarro (26) is een Mexicaanse aanvallende middenvelder. Bij zijn nationale ploeg is hij een vaste waarde, ook hij werd als designated player binnengehaald. Verder staat de middenvelder bekend voor zijn bij wijlen opvallende kapsels. Ook een Belgisch tintje in Miami: de Venezolaanse Belg Christian Makoun (19) werd vorig seizoen uitgeleend aan de U19 van Juventus, nu heeft Inter Miami hem weggeplukt uit zijn thuisland Venezuela.

In strijd met Inter Milaan

Recent kreeg de club uit Miami een klacht om de horen vanuit Milaan. Inter Milaan - de club van Romelu Lukaku - spande een rechtzaak aan wegens een te gelijkaardige naam. De argumenten van Inter werden tot nu toe van tafel geveegd, ze waren de mening toegedaan dat er wereldwijd wel meer teams de naam ‘Inter’ hebben. Denk maar aan Inter Turku en Inter Leipzig. Er wordt geen beslissing verwacht voor het einde van deze jaargang, wat betekent dat Inter Miami gewoon zijn naam behoudt dit seizoen. Afspraak overmorgen, in Los Angeles, voor de eerste wedstrijd uit de geschiedenis van Inter Miami.