Madagaskar verrast nu ook tegen Congo en zit in kwartfinales Africa Cup

Madagaskar blijft verrassen. Het Zuid-Afrikaanse land doet voor het eerst mee aan de Afrika Cup en staat direct in de kwartfinales. Tegen Congo DR waren er wel strafschoppen nodig. In de reguliere tijd was het 2-2 en in de verlenging werd er niet gescoord.

Madagaskar kwam twee keer op voorsprong via Ibrahim Amada en Faneva Andriatsima, maar zag DR Congo in de laatste minuut een verlenging afdwingen. Na de 1-1 van Cedric Bakambu in de 21ste minuut was gewezen Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba de held van Congo. In de strafschoppenreeks na de doelpuntloze verlenging misten Marcel Tisserand en Yannick Bolasie een penalty. Bolasie, door Everton de voorbije tweede seizoenshelft uitgeleend aan Anderlecht, werd zo de Congolese anti-held. Maar zo is er wel groot feest op het eiland in zuidelijk Afrika. Madagaskar neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van Algerije-Guinee. Dat duel wordt vanavond gespeeld.