Maatje van Eden Hazard verliest z'n zelfbeheersing compleet na racistische beledigingen van Chinese opponent

06 augustus 2018

11u04

Ondanks de vele acties tegen racisme, blijft rassenhaat een moeilijk uit te roeien probleem in de voetbalwereld. Dat is afgelopen weekend andermaal gebleken tijdens een wedstrijd tussen Changchun Yatai en Shanghai Shenhua. De Senegalese Shenhua-spits Demba Ba (33) kreeg tijdens de partij racistische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd van de Chinees Zhang Li en ging helemaal over de rooie.

Een kwartier voor affluiten ging Ba - een goede vriend van Eden Hazard en ex-speler van onder meer Moeskroen en Chelsea - in duel met een tegenstander in de buurt van de middencirkel. De speler van Changchun Yatai kwam ongelukkig en hard neer, waarna diens ploegmaat Zhang Li het nodig vond om enkele racistische verwensingen in Ba's richting te schreeuwen. De Senegalees kon dat maar matig smaken en wilde de confrontatie aangaan, spelers van beide teams moesten hem tegenhouden. Ba en Li kregen elk een geel karton onder de neus geduwd

"Ik heb vernomen dat een speler van Yatai hem racistisch bejegend heeft", verklaarde Ba's trainer Wu Jingui na de match. "Over de hele wereld voeren mensen acties om duidelijk te maken dat het racisme niet te accepteren valt. In de Chinese Super League voetballen heel wat spelers die een verschillende huidskleur hebben. We moeten onze tegenstanders respecteren en ze zeker en vast niet discrimineren." Ba's ploeg voegde er op Twitter nog aan toe dat "de Chinese voetbalbond serieuze disciplinaire acties moet ondernemen".

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw Shanghai Shenhua FC(@ shanghaishenhua) link