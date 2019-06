Maanden getouwtrek mondt uit in finaal akkoord: het relaas van Eden Hazards transfersoap KTH

06 juni 2019

16u35 0 Real Madrid Een heel jaar zat u hier op de eerste rij. Een miljoenentransfer die in de lucht hing. Real Madrid had zijn zinnen gezet op Eden Hazard, Eden Hazard zijn zinnen op Real. Maanden onderhandelingen en getouwtrek mondden uiteindelijk uit in een finaal akkoord. Overzicht van een transfersoap in krantenpagina’s.

9 oktober: “Hazard flirt weer met Real Madrid”

Eden Hazard (27) kiest zijn momenten. Goed wetende dat zijn dossier in Bernabéu nog altijd bovenop de stapel ligt, lanceerde hij een nieuwe ‘kom mij toch halen’. Hazard blijft hardop dromen: “Real Madrid is nog altijd de beste club ter wereld.”

18 oktober : “Chelsea wil Hazard bestbetaalde speler maken”

18 miljoen euro per jaar. 300.000 pond bruto per week of 360.000 euro per week. In buitenlandse media wordt ondertussen al druk gespeculeerd over het toekomstige salaris van Hazard bij Chelsea, maar meer dan giswerk is dat niet. Over de cijfertjes is er immers nog niet gesproken. Dat wordt binnen de club bevestigd. Onderhandelingen hebben dus nog niet plaatsgevonden, maar Chelsea is wel vragende partij om snel om de tafel te gaan zitten.

22 november : “Hazard duurste broertjes ooit?”

Een lucratieve zomer wenkt voor de Hazard-familie. Eden (27) droomt nog altijd van een transfer naar Real Madrid, Thorgan (25) is in beeld bij de Duitse topclub Borussia Dortmund. Worden ze samen het duurste broederpaar ooit?

5 december : “Hazard blijft pokeren”

Hazards hoofd staat nog altijd naar Real Madrid. In afwachting van de grote droom houdt hij alles af. Hazard speelt het spel zoals elke speler met een overeenkomst die zijn einde nadert: hard to get. Zelfs bij de club kennen ze zijn wensen. Een jaar na de eerste voorzichtige onderhandelingsaanzet staat Chelsea geen stap verder.

29 december : “Hoog tijd voor beslissing”

Noem het gerust een ultimatum. Maurizio Sarri heeft genoeg van Eden Hazards getwijfel over een nieuw contract. “De club kan ook voor hem beslissen”, zei de coach, koleriek na aanhoudende vragen over Hazard. Hij legt druk op zijn bestuur: leg hem langer vast of verkoop hem.

15 januari : “Chelsea wil 110 miljoen voor Hazard”

Minstens 110 miljoen euro. ’t Zijn heus geen solden op Stamford Bridge. Chelsea hoopt komende zomer nog altijd op een bedrag van negen cijfertjes voor Eden Hazard (28), ondanks nog maar een jaar onder contract. Bij Real Madrid zijn ze gewaarschuwd.

17 januari : “Real? We zien wel”

Real is nog altijd zinnens om Eden Hazard volgende zomer in een goed gevuld stadion voor te stellen als een van de steraanwinsten. Straks schakelt de Koninklijke een versnelling hoger - gisteren prijkte hij weer op de cover van AS. “We zien wel. Ik concentreer me op het veld, aan het eind van het seizoen zullen we zien wat er gebeurt. 2018 was misschien niet mijn beste jaar in clubverband, maar de nationale ploeg heeft de doorslag gegeven, denk ik. Vooral die match tegen Brazilië. Mijn beste ooit.”

24 januari : “Real schakelt versnelling hoger”

Zelden hebben de kaarten van een transfer zo open en bloot op tafel gelegen. Het is geen vraag meer van ‘als’, eerder van ‘wanneer’. Bij Chelsea wachten ze in spanning op het eerste bod van Real Madrid op Eden Hazard (28) en de start van de onderhandelingen. Het woord is nu aan José ­Angel Sánchez, de CEO van de ­Koninklijke. Als hij het moment rijp acht en zijn advocaten alles op mail hebben gezet, duwt hij op het knopje ‘verzenden’.

6 februari : “Ik heb mijn beslissing genomen”

Gedribbeld en op snelheid gepakt door zijn eigen woorden. In een documentaire voor RMC Sport die vanavond wordt uitgezonden zegt Eden Hazard (28) vlakaf: “Ik weet wat ik wil. Ik heb mijn beslissing genomen.” Lees: hij is klaar met Chelsea en lonkt naar Real Madrid.

23 februari : “De weg naar Madrid ligt open”

Een voorbereid mens telt voor twee. Het nationaal en internationaal transferverbod voor Chelsea tot juni 2020 plus een boete van 530.000 euro kwam niet uit de lucht vallen. Niet voor de club, op de hoogte van het onderzoek, en evenmin voor de entourage van Eden Hazard. Die hield het FIFA-dossier tegen Chelsea al een tijdje in de gaten. Vooral het tijdstip dan waarop de FIFA de straf tegen de Engelse topclub zou aankondigen. Het verdict viel gisterenvoormiddag. Een timing die het kamp Hazard allesbehalve slecht uitkwam. Ideaal met het oog op een mogelijke transfer naar Real Madrid.

12 maart : “Eerst Zidane, dan Hazard”

De aanstelling van ‘Zizou’ haalde de laatste hoop weg. Op Stamford Bridge weten ze hoe laat het is. Behoudens een mirakel is Chelsea deze zomer zijn beste en populairste speler kwijt. De eindbestemming van Eden Hazard: Real Madrid. Volgens bronnen in Londen legde de Koninklijke de voorbije weken de eerste lijntjes uit. Real heeft Chelsea officieel op de hoogte gebracht van zijn plannen om de Rode Duivel deze zomer vast te leggen. Onderhandelingen over de prijs werden op de lange baan geschoven, maar de Engelse club weet dat het Real menens is.

18 maart : “Nu nog ‘neen’, straks een deal”

Chelsea heeft een eerste bod van Real Madrid op Eden Hazard (28) naast zich neergelegd, maar dat verandert weinig. Er volgt er nog wel één. De beste Belg in de Premier League is er de komende week een man in het vizier. Van Real, van de media, van een natie.

6 april : “Gepoker om 100 miljoen: Real pusht voor Hazard”

De Rode Duivel is de eerste prioriteit van Real Madrid. En dus zette zelfs zijn trainer, Zinédine Zidane, gisteren nog wat extra druk. Op zijn persconferentie ging hij gretig in op een vraag over Hazard. Er wordt nu openlijk over hem gepraat. “Ik ga mijn mening niet zeggen over wat er kan gebeuren, omdat het seizoen nog niet is afgelopen, maar Hazard is een speler die ik altijd heb geapprecieerd”, zei Zizou. “Iedereen weet dat. Hij speelde in Frankrijk, dus heb ik hem vaak zien spelen. En ik ken Eden ook persoonlijk. Hij is een fantastische speler.”

8 april : “De enige ‘ja’ die er toe doet, is de hare”

Eén cruciale ‘ja’ ontbreekt nog. In het transferdossier van Eden Hazard naar Real Madrid heeft een straffe vrouw het laatste woord. Marina Granovskaia (43), rechter- en linkerhand van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, voelt de druk, maar voorlopig plooit ze niet. Zij heeft een betere deal geroken.

Granovskaia draagt een reputatie met zich mee. Uitermate charmant in de omgang, onwrikbaar aan een onderhandelingstafel. “Bij Marina is een ‘neen’ een ‘neen’”, vertellen zaakwaarnemers. Dat weten ze ook bij Real. Vorige zomer eindigde een informeel telefoontje over Hazard met een kordaat antwoord: “Niet te koop.” Verdere pogingen negeerde ze straal.

6 mei : “Ingetogen afscheid, maar wel eentje in stijl”

Een ereronde met een ondeugend balletje door de benen van een ploegmaat, de energieke Samy als vedette en vrouw Natacha in de schaduw achter hem aan. Na zijn - zo goed als zeker - laatste thuismatch in de Premier League gaf Eden Hazard (28) weinig prijs. Ingetogen afscheid van de Bridge, deel I. Met twee assists.

10 mei : “Adios met een knal”

Zijn laatste dans. Zijn laatste dribbel. Zijn laatste assist. Op Stamford Bridge zit het erop. Zoals hij dat voor ogen had, voegde Eden Hazard alsnog Baku toe als eindhalte van zijn afscheidstournee. Adios aan Londen met een bang: met de beslissende penalty trapte hij Chelsea naar de Europa Leaguefinale. Schoon eind.

23 mei : “De push komt er”

‘Two down, one to go’ in de transferzomer van de Hazards. De versnelling staat momenteel in neutraal, maar na de Europa Leaguefinale zet Real Madrid ze weer in stand ‘5’. De Koninklijke wil de komst van Eden Hazard daarna zo snel mogelijk afronden. De prijs als enige twistpunt.

28 mei: “Toen ik kwam, was ik een baby. Nu een grote man”

Op zijn Gainsbourgs: ‘Je suis venu te dire que je m’en vais.’ Eden Hazard (28) tekent in Baku zijn ideale vaarwel aan Chelsea uit. De uitslag van de finale, tranen noch gesnik brengen hem op andere gedachten. Expliciet zegt hij het nog niet, maar de hints zijn overduidelijk: hij wil naar Madrid.

29 mei: “Kampioen, ben je in vorm?”

Eden Hazard tegen ons in januari: “Ik wil niet dat de ­mensen mij straks herinneren als een goede speler, zoals pa me altijd heeft gezegd, wel als een goeie mens.” Hij krijgt wat hij wil bij zijn afscheid. Getuigenissen uit Londen van zeven jaar Hazard. Speelvogel, dorps­wezen, familieman, groot hart en zo gewoon.