Maak kennis met Dalian, de nieuwe thuisbasis van Carrasco

27 februari 2018

08u24 0 Buitenlands Voetbal De wereld van Yannick Carrasco (24) ziet er binnenkort helemaal anders uit. Niet langer in de schaduw van Diego Costa en co., maar zélf de grote vedette van het ambitieuze Dalian Yifang. En de skyline van Madrid wordt ingeruild voor een met heuvels en stranden. Bij deze: alles over de nieuwe bestemming van de Rode Duivel.

Opgericht in 2009

Als een komeet: zo schoot Dalian Yifang na de oprichting in 2009 van derde naar eerste klasse in China. Twee succesrijke seizoenen op het hoogste niveau volgden, met telkens een vijfde plek. Grotendeels de verdienste van buitenlandse vedetten Seydou Keita (ex-Barcelona) en Peter Utaka (ex-Antwerp). De degradatie in 2014 kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Uiteindelijk zou Dalian Yifang drie jaar - en vijf trainers - nodig hebben om zich weer naar de Super League te knokken.

