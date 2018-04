Maak dat mee: Engelse club moet seizoen zonder doelman afwerken XC

03 april 2018

09u21

Bron: BBC 0 Buitenlands Voetbal ’t Zal je maar overkomen. Biggleswade Town uit de Southern League Premier Division -of duidelijker: 7de divisie in Engeland- kan de rest van het seizoen niet meer op z’n drie keepers rekenen. Eerste keuze Liam Gooch heeft meerdere vingers gebroken, Sam Donkin kampt met een hamstringblessure en de derde doelman is plots verdwenen. Vermoedelijk is die laatste naar z’n thuisland Polen vertrokken.

Transferdeadline in hun competitie: 22 maart. Kortom: Biggleswade Town kan geen andere goalie meer aantrekken. De Engelse club besloot dan maar om kapitein Craig Daniel in doel te zetten. “Donderdag op training had Craig last aan z’n knie”, vertelde Biggleswade-manager Chris Nunn aan BBC. “Al snel werd duidelijk dat we hem niet op het veld konden gebruiken. Dus: hij mocht als keeper fungeren.”

"Geen reden om hem te vervangen"

Zonder enige ervaring als doelman, stond Craig Daniel afgelopen weekend onder de lat in het competitieduel tegen Gosport Borough. En het pakte nog goed uit ook. De Brit incasseerde slechts één tegentreffer: 1-1. “Craig was uitstekend”, klonk het bij manager Nunn. “In de eerste helft had hij weinig te doen, maar na rust pakte hij uit met twee uitstekende reddingen.”

“Ik zie dan ook geen enkele reden om Craig achterin te vervangen. Hij zal de rest van het seizoen (nog acht matchen te gaan, red.) ons doel verdedigen. Het zou een vloek zijn, mocht hij nu ook als ‘doelman’ uitvallen. De spelers maakten er al grapjes over. Hopelijk blijft Craig wél fit”, aldus Nunn. Straf verhaal.

