Lukaku’s Italiaanse droom komt dichterbij: Inter bereidt nieuw miljoenenbod voor Kristof Terreur in Engeland

16 juli 2019

11u02

Bron: HLNinEngeland 0 Buitenlands voetbal Beslissende week voor Romelu Lukaku (26) en zijn transfer naar Inter. “Jullie zullen binnen enkele dagen iets weten”, zei hij zaterdag. Het optimisme groeit. Inter bereidt immers een bod van ruim 65 miljoen euro voor. Deze keer om hem definitief aan te trekken. Als de transfer rond raakt, zullen clubs samen al 200 miljoen euro hebben besteed aan de Rode Duivel.

Zo openlijk wordt er geflirt. Alle kaarten op de tafel. Een greep uit de verklaringen van de afgelopen dagen. Inters CEO Beppe Marotta voor de camera’s zaterdag: “Lukaku? Ik ben optimistisch over al onze transfers.” Federico Pastorello, de manager van Lukaku: “Hij is nog altijd een transferdoelwit.” Piero Ausilio, sportief directeur van Inter: “Laat ons zien wat er gebeurt. Maar we zijn wel gebonden aan onze budgetten.” Ole Gunnar Solskjaer, trainer van Manchester United zaterdag na de oefenmatch tegen Perth Glory, in Australië: “We hebben nog geen enkel bod binnen dat we in overweging nemen. Laten we zien bij de start van het seizoen.” Romelu Lukaku wandelend door de mixed zone in Perth: “Jullie (de media, red.) zullen volgende week iets weten.”

Spierballen rollen

Ondertussen traint de Rode Duivel weer mee bij United, nadat hij vorige week paste voor de trainingen en een oefenmatch. Geen transferitis, pijn aan de goesting of een opspelende Interspier beweren ze bij zijn werkgever. Voorzorg heet dat. In Milaan traint Mauro Icardi, spits op overschot bij Inter en de spil in het dossier-Lukaku, op zijn eentje in de hoop dat Juventus een bod uitbrengt. Antonio Conte, coach van Inter, laat ‘off the record’ verstaan dat hij ervan overtuigd is dat onze landgenoot straks voor de ‘Nerazzuri’ speelt. De berichten in de Engelse media vrijdagavond dat Man United tot 100 miljoen voor Lukaku wil, waren evenmin toevallig.

Alle reporters ter plaatse in Australië dropten gelijktijdig hetzelfde verhaal met dezelfde insteek. De bron hoeft niet ver te worden gezocht: een lijn ingefluisterd door de communicatiecel van de Engelse topclub. Hun antwoord op de verklaringen van Ausilio na de eerste meeting met Uniteds CEO Ed Woodward donderdag in Londen. Spierballen worden gerold in aanloop naar een beslissende week. Lukaku, zo valt in zijn omgeving te horen, wil voor aanstaande zaterdag weten waar zijn toekomst ligt.

In het nationaal stadion van Singapore staat er immers een interessante oefenmatch op het programma: Inter vs Man United. Tegen dan hoopt Lukaku in het blauw en zwart te spelen. De Braziliaan Ronaldo achterna. Hij blijft het binnenskamers herhalen: hij wil naar de Serie A. Bij United ziet hij onder Solskjaer geen enkele toekomst meer. In een rol als tweede keus, achter Marcus Rashford, heeft hij in een EK-jaar geen zin. Hij heeft een Italiaanse droom.

Duurder dan Vieri

Inter heeft op dit moment nog altijd niet de middelen om Lukaku meteen vast te leggen, maar zoekt naarstig naar een oplossing om Conte’s wensspits vast te leggen. Als de overgang plaatsvindt, wordt Lukaku sowieso de duurste aanwinst aller tijden. Na twintig jaar zal het vorige record, de 46 miljoen voor Christian Vieri in 1999, van de tabellen worden gewist. Bij Inter zijn ze sinds het eerste gesprek met United aan het rekenen geslagen - ze hebben het gevoel dat United openstaat voor een afbetaling in schijven. Het huurvoorstel dat ze initieel in gedachten hadden, zal niet volstaan.

De uitleenbeurt van twee jaar tegen een compensatie van vijf miljoen per seizoen en vervolgens een verplichte aankoopoptie van 60 miljoen euro. United wil niet per se van Lukaku af, maar wil wel nadenken over een lucratief voorstel voor een definitieve verkoop. 40 tot 50 miljoen euro voor Icardi kunnen straks helpen. Ondertussen bereidt Inter een bod voor van ruim 65 miljoen euro zonder bonussen om Lukaku definitief aan te trekken. Een waarvan de betalingen over meerdere jaren zullen worden gespreid. Lukaku hoopt in Australië dat United hapt, maar zijn club twijfelt aan de slagkracht van de Italianen.

Indien Inter in zijn missie slaagt, maakt het van Lukaku een man van 200 miljoen euro als je alle transfersommen die voor hem sinds 2011 werden betaald optelt. Neymar zal in die ranking nog wel een tijdje op plaats één staan. Misschien zelfs een van de jaren zijn record scherper stellen. Geen speler leverde ooit meer aan transferbedragen op dan de speelse Braziliaan. Voor 88,5 miljoen euro van Santos naar Barcelona in 2013. Vervolgens vier jaar later voor 222 miljoen euro van Barça naar PSG. Op plaats twee met twee transfers van boven 100 miljoen euro staat Cristiano Ronaldo - van Man United naar Real Madrid en van Real naar Juventus en een bescheidenere som voor zijn move destijds van Sporting naar Engeland. Plaats drie ligt open voor Lukaku. De 14 miljoen euro die Anderlecht destijds van Chelsea kreeg gestort, de 36 miljoen die vanuit Everton werd gestort, de 85 miljoen die United in 2017 betaalde en de 85 miljoen die de Mancunians nu verwachten.