Lukaku’s agent opnieuw gespot aan kantoren Inter, Rode Duivel wil voor het weekend duidelijkheid Kristof Terreur in Engeland

03 juli 2019

20u20

Bron: @HLNinEngeland 0

Open en bloot. Federico Pastorello, de Italiaanse agent van Romelu Lukaku, maakt geen geheim van zijn gesprekken met Inter. Deze avond werd hij opnieuw gekiekt aan de kantoren van de Italiaanse club. Op de agenda: het uitwerken van een nieuwe strategie om Manchester United te overtuigen. Liefst wil de Rode Duivel duidelijkheid over zijn toekomst voor het weekend, wanneer Man United op tournee vertrekt naar Australië, maar die deadline lijkt moeilijk haalbaar voor Inter. De club gaat ervan uit dat ze onze landgenoot vroeg of laat kunnen strikken.

Quando sembrava tutto tranquillo, come un temporale a cielo sereno (e il temporale si è scatenato davvero) torna #PASTORELLO nella sede dell'Inter. #Lukaku pic.twitter.com/UJ3GyXM0AX Eva A. Provenzano(@ EvaAProvenzano) link

Voorlopig komt Inter echter niet in de buurt van wat United wil. Om de Financial Fair Play-regels te omzeilen hoopt de Italiaanse club Lukaku voor twee jaar te huren voor 10 miljoen euro, met daarbovenop een verplichte aankoopoptie van 60 miljoen. United staat open voor een vertrek, maar wil minstens 85 miljoen en een permanente transfer. Lukaku dreigt komend seizoen tweede keus te worden. Marcus Rashford is de lieveling van coach Ole Gunnar Solskjaer voorin en dat maakte hij ‘Big Rom’ ook duidelijk. Lukaku kan zich niet neerleggen bij een rol op het tweede plan en heeft zijn club om een transfer gevraagd. Hij wil snel duidelijkheid. “Ik heb geen nieuws”, zei Pastorello. “Ik heb gewoon de manager gezien om meer duidelijkheid te krijgen. Het blijft een moeilijke operatie.”

#Inter, iniziato ora un nuovo incontro tra la dirigenza ⚫️🔵 e l’agente di #Lukaku Federico #Pastorello: sul tavolo il possibile arrivo a Milano dell’attaccante dello United. Le immagini su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/Fegl7QYd7w Marco Bovicelli(@ MarcoBovicelli) link