Lukaku’s agent: “Inter is een droom, maar wel een die moeilijk te verwezenlijken valt” Kristof Terreur in Engeland

25 juni 2019

20u00

Money talks. Niet de wens van de speler. Romelu Lukaku heeft op vakantie speciale alerts ingesteld op zijn smartphone voor berichten van zijn agent, Federico Pastorello. Veel kan die hem momenteel niet melden.

Lukaku vertoeft momenteel in LA op vakantie:

Lukaku is nog altijd het toptarget van Inter en coach Antonio Conte, maar de vraagprijs van 80 tot 85 miljoen euro ligt voorlopig veel te hoog voor de Italianen. In de contacten tussen beide clubs liet United ook verstaan dat ze geen spelers in ruil willen, enkel harde cash. Een situatie die een overgang bemoeilijkt. Inter moet voor het eind van de maand nog ettelijke miljoenen binnenhalen voor zijn Financial Fair-Playbalans, maar heeft voor volgend boekjaar een veel breder budget. Alleen: om de aankoop van Lukaku te financieren worden Mauro Icardi en andere spelers best verkocht.

Pastorello: “Het is zijn droom, en zoals alle dromen zijn die moeilijk te verwezenlijken, maar niets is onmogelijk. Inter probeert hem binnen te halen. Lukaku heeft openlijk zijn plannen en wensen uitgedrukt. We zullen later zien.”

De Rode Duivel (26) heeft zijn zinnen gezet op de Serie A. Hij weet dat hij bij Inter straks zo’n 200.000 euro per week kan verdienen met allerhande premies. United betaalt Lukaku nu zo’n 130.000 euro aan loon per week, met daarbovenop 85.000 euro per week aan gegarandeerde premies (loyauteitsbonus en portretrechten). In zijn contract staan nog andere prestatiegerichte premies, onder andere bij het overschrijden van een bepaald aantal goals en assists en loonsopslag van 2 miljoen euro bij kwalificatie voor de Champions League.

Zelfs als Lukaku straks getransfereerd wordt naar Inter, krijgt hij op 30 september 2019 een loyauteitsbonus van 2.7 miljoen euro gestort. Dat is zoals hij alle Premier Leaguespelers contractueel opgenomen in de contracten. Het is een beloning omdat hij in 2018-19 de club voor het tweede seizoen op rij trouw is gebleven - een andere manier om spelers te belonen.