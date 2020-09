Lukaku maakt kans op titel van beste speler in Europa League, ook De Bruyne valt mogelijk in de prijzen Redactie

17 september 2020

16u38 0 Buitenlands voetbal Wordt Romelu Lukaku uitgeroepen tot beste speler van de Europa League? De spits behoort tot de drie kanshebbers, zo laat de UEFA weten. Mogelijk valt er nog een Belg in de prijzen: Kevin De Bruyne is genomineerd voor de award van beste middenvelder uit de Champions League.

Mag Romelu Lukaku zich straks de beste speler van het voorbije Europa Leagueseizoen noemen? De Rode Duivel is samen met Éver Banega (Sevilla) en Bruno Fernandes (Manchester United) genomineerd voor de prijs. Lukaku bereikte met Inter de finale, maar botste uiteindelijk op Sevilla. De aanvaller opende de score, maar klopte een kwartier voor tijd z’n eigen doelman met een ongelukkige deviatie. Een owngoal en nederlaag die hard aankwamen - van de hemel naar de hel. In zes EL-matchen scoorde ‘Big Rom’ zeven keer en deelde hij twee assists uit. Of Lukaku effectief tot winnaar wordt uitgeroepen, weten we op 2 oktober.

✨ NOMINEES: 2019/20 #UEL Player of the Season ✨



🔸 @RomeluLukaku9

🔸 @Ever10Banega

🔸 @B_Fernandes8



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UELdraw, 2 October 🏆 pic.twitter.com/q67k18Zzpp UEFA Europa League(@ EuropaLeague) link

Lukaku is niet de enige Belg die in de prijzen kan vallen. Kevin De Bruyne maakt kans op de titel van beste middenvelder uit de Champions League. Zijn rivalen zijn Thiago Alcántara en Thomas Müller (beiden Bayern München). De Bruyne en Manchester City gingen in de kwartfinales van het kampioenenbal verrassend onderuit tegen Lyon. Op 1 oktober worden ook de beste doelman, verdediger en spits gekroond.

De stemgerechtigden bestaan uit de coaches die deelnamen aan de groepsfases van de Europa League en de Champions League. Ook 55 sportjournalisten mochten hun stem uitbrengen. Coaches mochten niet stemmen op eigen spelers.

Doelmannen

Keylor Navas (Costa Rica - Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Duitsland - FC Bayern München), Jan Oblak (Slovenië - Club Atlético de Madrid)

Verdedigers

David Alaba (Oostenrijk - FC Bayern München), Alphonso Davies (Canada - FC Bayern München), Joshua Kimmich (Duitsland - FC Bayern München)

Middenvelders

Thiago Alcántara (Spanje - FC Bayern München), Kevin De Bruyne (België - Manchester City FC), Thomas Müller (Duitsland - FC Bayern München)

Aanvallers

Robert Lewandowski (Polen - FC Bayern München), Kylian Mbappé (Frankrijk - Paris Saint-Germain), Neymar (Brazilië - Paris Saint-Germain)