Lukaku in “ploeg” met Messi en Neymar: voetbalsterren doen eindelijk uit de doeken wat opzet is van mysterieus project TLB

03 december 2018

17u47

Bron: OTRO, Evening Standard 0

De voorbije dagen hield de OTRO-campagne voetbalfans over de hele wereld bezig. Van Lionel Messi over Neymar tot zelfs ‘onze’ Romelu Lukaku: sterren van het internationale voetbal maakten afgelopen week reclame voor het mysterieuze project. Bijna niemand wist wat het inhield, tot vandaag. Met OTRO, een applicatie, willen enkele van de beste (ex-)voetballers ter wereld hun fans een inzicht in hun leven geven. “Het opzet is om een wereldwijde fanclub te vormen”, klinkt het op de website van het project.

Messi, Neymar, David Beckham, Zinédine Zidane, Lieke Martens, Paulo Dybala, Eric Cantona of Luis Suarez: Romelu Lukaku staat in mooi gezelschap op een foto die hij vandaag deelde via zijn sociale kanalen. Lukaku is één van de gezichten van het nieuwe project, dat wordt omschreven als het antwoord van de voetbalwereld op streamingsdienst Spotify. OTRO is een app waarvoor fans €4,5 betalen en in de plaats krijgen ze dan exclusieve interviews, documentaires, films of zelfs chatsessies voorgeschoteld. Er zullen ook heel wat exclusieve prijzen worden uitgedeeld, zoals meet & greets. De app kan ook gratis gebruikt worden, maar dan krijgen fans enkel basisupdates te zien.

De marketingcampagne achter OTRO verdient alvast lof. Via het officiële twitteraccount van het project werden de voorbije dagen cryptische boodschappen de wereld ingestuurd. De kaarten werden dicht tegen de borst gehouden. De nieuwsgierigheid van de fans werd op die manier gewekt en vandaag werden ze uit hun lijden verlost. “Iedereen die dat wil, zal een nooit geziene inkijk in het leven van de grootste voetballers ter wereld krijgen”, klinkt het.

De initiatiefnemers stellen dat het doel is om een wereld van fans aan te spreken. “Voetbalfans van over de hele wereld willen een sterkere connectie voelen met hun helden en daar wil OTRO voor zorgen”, zegt CEO Jeremy Dale. “De ‘ploeg’ die we hebben kunnen samenstellen, overstijgt zelfs mijn stoutste dromen. We willen dat fans en spelers direct met elkaar in contact komen. De spelers zijn de initiatiefnemers en nodigen de supporters nu uit om bij hun ‘andere club’ te komen.”