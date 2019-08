Lukaku gooit ook hoge ogen in ranking van duurste inkomende transfer ooit in Serie A

Buitenlands voetbal

Niet alleen is Romelu Lukaku de duurste transfer van Inter ooit, ook in de ranking van duurste inkomende transfer überhaupt in de Serie A gooit de Rode Duivel hoge ogen. Cristiano Ronaldo blijft met 117 miljoen euro - ‘CR7' verhuisde vorige zomer van Real naar Juventus - op eenzame hoogte de top 10 aanvoeren. Lukaku moet voorts enkel nog Gonzalo Higuain en Matthijs de Ligt voor zich dulden.