Lukaku en Fellaini ten onder in ‘Hate Game’: Liverpool opnieuw Premier League-leider na driepunter tegen mak Man United XC

16 december 2018

18u51 1 Liverpool LIV LIV 3 einde 1 MUN MUN Manchester United Buitenlands Voetbal Liverpool is opnieuw leider in de Premier League. ‘The Reds’ legden op Anfield Manchester United over de knie: 3-1. De ingevallen Shaqiri besliste de wedstrijd met twee treffers. Lukaku speelde daarnaast de hele partij, Fellaini viel bij de rust in.

Furieuze start van Liverpool, maar toch trilden de netten aan de overkant. Al ging het feestje niet door. Een vrijschop van Manchester United waaide zomaar in doel, maar Lukaku -die buitenspel stond en het leer nét niet raakte- beïnvloedde het spel. Nadien bleef het eenrichtingsvoetbal. Liverpool was heer en meester.

De verdiende 1-0 viel in minuut 24. Fabinho pakte uit met een geweldige assist, Mané werkte fraai af. De thuisploeg ging nadien op zoek naar de 2-0, maar die viel niet. Sterker nog: het werd prompt 1-1. Alisson kon een voorzet van Lukaku niet klemmen, Lingard duwde de gelijkmaker tegen de touwen. Serieuze flater van de Braziliaanse doelman.

Fellaini viel bij de rust in, maar dat zorgde voor geen beterschap bij United. Liverpool bleef ook in de tweede helft de wet dicteren. Uiteindelijk besliste de ingevallen Shaqiri de partij. De Zwitser zag zijn schot via Young en de onderkant van de lat in doel belanden. Nadien legde Shaqiri –andermaal met een deviatie- de 3-1-eindstand vast. Verdiende zege voor Liverpool, dat opnieuw leider is in de Premier League.