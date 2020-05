Lukaku arriveert in goede luim op training, al lijkt koningskoppel Lula geen lang leven meer beschoren KTH/SK

09 mei 2020

Om 18u liep hij op hetzelfde veld rondjes met maatje Lautaro. Koningskoppel Lula is herenigd, met de nodige afstandsregels. Romelu Lukaku hervatte net als alle ploegmaats de trainingen bij Inter - ze testten allemaal negatief op corona. Inter traint in kleine groepjes. Lukaku arriveerde in goede luim, met mondmasker en groene handschoenen. Mogelijk zijn het wel zijn laatste sessies met Lautaro. Barcelona is persoonlijk rond met de Argentijn, maar Inter is enkel bereid hem te verkopen voor 110 miljoen euro. Bij een vertrek van Lautaro haalt Inter sowieso een andere topspits. Dries Mertens staat ook op de radar, maar eerder als vervanger voor Alexis.

Bij Barça werd gisteren trouwens ook voor het eerst getraind, in kleine groepjes. De coronatesten van woensdag kwamen allemaal negatief terug. Ook bij Real Madrid testte niemand positief. Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn dus coronavrij. Maandag trainen zij voor het eerst weer op het veld.



