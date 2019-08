Lukaku als held onthaald in Milaan, later groet hij fans vanuit medisch centrum Kristof Terreur

08 augustus 2019

06u10 74 Romelu Lukaku Een laatste zetje. Inter slaat zijn slag voor Romelu Lukaku. Manchester United aanvaardde woensdagavond een bod van 70 miljoen euro met nog 10 miljoen aan bonussen erbovenop. In de loop van de avond vloog de Rode Duivel met de privejet van de Chinese eigenaar van Inter naar Milaan, waar honderden fans hem als een held onthaalden en zijn naam scandeerden. Vandaag wordt hij medisch gekeurd. In het medisch centrum groette hij de fans (zie tweet onder video).

Zelf noemt hij het een verlossing. In Milaan vindt Romelu Lukaku met Antonio Conte een trainer die absoluut in hem gelooft en een loon dat inclusief tekenpremie, portretrechten en prestatiegerichte extra’s niet moet onderdoen voor de meer dan 10 miljoen euro bruto die hij op Old Trafford gegarandeerd verdiende. Als alles goed verloopt zelfs tot 16 miljoen, waarmee hij na Cristiano Ronaldo (60 miljoen euro bruto op jaarbasis) de bestbetaalde speler van de Serie A wordt. Topverdiener bij Inter.

Bij Manchester United zijn ze blij dat ze van hem af zijn voor een initieel bedrag van 70 miljoen euro dat met extra clausules kan oplopen tot ruim 80 miljoen. Iedereen tevreden ondanks de zure twists and turns in de laatste rechte lijn. Ole Gunnar Solskjaer laat geen traan. Gisteravond nog vloog de Rode Duivel vanuit Brussel naar Milaan waar hij vandaag na de medische testen, een contract voor vijf jaar tekent. Een paars-witte boy poserend met het blauw-zwarte shirt met rugnummer 9 dat Ronaldo, de Braziliaan, zo’n twintig jaar geleden droeg?

FC Internazionale drukte gisteren zoals verwacht door voor Lukaku. In Londen leidde zijn zaakwaarnemer, Federico Pastorello, de laatste gesprekken tussen de clubs in goeie baan. Een nieuw bod werd in de late namiddag voorgelegd. Iets na zessen gaf Ed Woodward, de CEO van Man United, zijn goedkeuring over een bod dat inclusief bonussen in lijn lag met de 85 miljoen euro waarop hij had gehoopt.

Dat kleine verlies neemt United er straks bij - 5,5 miljoen euro vloeit meteen terug naar Everton, wat Lukaku’s totale transferprijs van toen op meer dan 90 miljoen legt. In de ranking van gecumuleerde transfersommen staat hij nu derde achter Neymar (310 miljoen voor twee transfers) en Christiano Ronaldo (230 miljoen euro voor drie transfers): Chelsea, Everton, Man United en Inter legden met zijn vieren in totaal 210 miljoen euro neer - met bonussen straks 220. ‘t Moet zijn dat ze toch hard in hem geloven.

Na Everton in 2014 verpulverde nu ook FC Internazionale zijn absolute transferrecord voor Lukaku. Dat stond sinds 1999 op naam van Christian Vieri met een som van 47 miljoen euro - toen in verhouding tot de inkomsten een grotere investering dan die voor Big Rom vandaag. Met Lukaku als zijn steraanwinst en Conte als meesterbrein hopen de Chinese eigenaars van Inter na jaren van gekwakkel en financiële zorgen eindelijk alleenheerser Juventus het vuur aan de schenen te leggen en ook te verrassen in de Champions League.

Pep Guardiola wist het twee jaar geleden al: met Playstationcoach Conte en zijn voetbal ben je nooit klaar. Een positiespel gebaseerd op de reactie dat weinig tijd vraagt om erin te worden geslepen. Van de automatismen en looplijnen die de Italiaan erin ramt, zal Lukaku alleen maar meer inzichten krijgen. “Conte is de beste trainer ter wereld”, zei Lukaku in juni. Dat zal hij straks op een persconferentie nog wel eens herhalen. Na acht jaar zwaait hij de Premier League uit.

In tegenstelling tot dinsdag liet Lukaku zich niet meer zien op Anderlecht. De Rolls Royce Black Badge Ghost met chauffeur rolde niet meer over de parking. In het Brusselse wachtte hij op een seintje om naar te luchthaven af te reizen. Gisterenavond na elf uur stegen ze op richting Milaan. Rond half twee landden ze op Malpensa. Ondertussen stonden honderden dolenthousiaste en zingende fans hem op te wachten. Ook Antonio Conte tekende present.

Bij United en in het kamp-Lukaku weigerden ze on the record toe te geven dat United Lukaku had beboet omdat hij twee dagen weg bleef van de training. Coach Ole Gunnar Solskjaer had hem teruggezet naar de U23. Het lekken van een intern document met sprintcijfers en de vernedering van Luke Shaw op sociale media, ter verheerlijking van het eigen ego nota bene, vormden de druppel voor de coach. Hij was Lukaku en zijn houding spuugzat.

Boete van 230.000 euro?

Solskjaer liet de Rode Duivel verstaan dat hij hem liever niet meer in de buurt van de A-kern ziet, zolang er geen duidelijkheid is over zijn toekomst en verzocht hem bij de reserven te gaan. Amper trainen, het geklaag over de pijntjes, zijn lichaamstaal. Negativiteit die hij in de aanloop naar de openingsspeeldag kon missen als kiespijn. Binnen de club viel gisteren de vergelijking met Paul Pogba.

De (on-)gewettigde afwezigheid van Lukaku kwam Solskjaer niet eens zo slecht uit. Hij kon in alle rust werken, zonder dat alle focus in Manchester naar onze landgenoot gaat. Over boetes voor werkweigering wordt nog niet gesproken - doorgaans is dat twee weken loon: in het geval van Lukaku 250.000 euro.

Niet de eerste

Dat een speler niet komt opdagen op training om een transfer te forceren, zijn ze in Engeland ondertussen wel gewend. De duurste verdediger ter wereld, Harry Maguire, meldde zich een dag ziek in de volle ontknoping van zijn transfer naar Man United. Luka Modric, Gareth Bale en Thibaut Courtois bleven ook thuis. Chelsea-coach Maurizio Sarri had die laatste in een telefoontje aangegeven dat hij maar beter niet kon opdagen na zijn vakantie, als hij toch al met zijn hoofd bij Real zat. CEO Marina Granovskaia dacht daar anders over. Terwijl Courtois in België in alle luwte trainde, arriveerde er een uitnodiging voor een disciplinaire hoorzitting in zijn mailbox. Standaardprocedure. Hij kwam evenmin opdagen, maar kreeg uiteindelijk zijn transfer naar Real. Van zijn laatste loonbriefje werd wel een dubbel weeksalaris afgetrokken, zoals de arbeidsbepalingen in de Premier League dat voorschrijven.

Afwachten of het bij Lukaku zo ver komt. De verwachte transfer is rond. De beste zaak voor alle partijen.