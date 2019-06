Luis Enrique stapt op als bondscoach Spanje, assistent Robert Moreno neemt over Redactie

19 juni 2019

16u20 0 Buitenlands voetbal Luis Enrique stopt als bondscoach van Spanje. De voormalig trainer van FC Barcelona en AS Roma kan door “persoonlijke redenen” zijn taak niet langer uitvoeren.

Enrique nam vorig jaar het stokje over van Fernando Hierro die op zijn beurt weer als interim was aangesteld nadat Julen Lopetegui een paar dagen voor het WK van 2018 werd ontslagen. De 49-jarige Enrique zat de laatste duels van Spanje al niet meer op de bank vanwege privéproblemen.



Robert Moreno, de vaste assistent van Luis Enrique, wordt zijn opvolger. Het wordt de eerste klus als hoofdtrainer voor de Spanjaard. “Deze dag is eerder zuur dan zoet. Ik heb er altijd van gedroomd om hoofdtrainer te worden, maar niet op deze manier”, vertelt Moreno op de persconferentie.

Zijn eerste taak als bondscoach wordt de kwalificatie voor het EK van 2020. Spanje staat met twaalf punten uit vier duels bovenaan in Groep F. Zweden en Roemenië volgen op vijf punten achterstand.