Luis Enrique rekent af met zijn voorganger Moreno: “Erg ambitieus van hem, maar alles behalve loyaal of fair” ODBS

27 november 2019

12u25 0 Buitenlands voetbal Luis Enrique is helemaal terug als bondscoach van Spanje. Maar dat liep dat niet van een leien dakje: Robert Moreno, zijn assistent, schopte keet toen hij vernam dat de Spaanse bond hem degradeerde ten voordele van Enrique, die zijn carrière ‘on hold’ had gezet om zijn zieke dochtertje bij te staan. Vanmiddag verweet Enrique Moreno een gebrek aan loyauteit. “Ik wil hem niet meer opnieuw in mijn team.”

Hard klonk het applaus van de aanwezigen toen Luis Enrique zijn statement had gemaakt. De publieke opinie aan zijn kant, nadat de gewezen coach van FC Barcelona in augustus zijn dochter Xana verloor. “Vandaag is een speciale dag voor mij en mijn familie”, opende Enrique. “Ik kom terug thuis. Om een einde te maken aan een project dat ik al even opgestart heb. Maar vandaag moet ik meer uitleg geven dan ik gewenst had, omdat er een polemiek gecreëerd is door een persoon die met mij gewerkt heeft (doelt op Moreno, nvdr). Hij is de enige verantwoordelijke voor de controverse. Kijk, ik heb nog één keer contact met hem gehad. Op 12 september, nog geen halfuurtje bij mij thuis. Daar vertelt hij me dat hij Spanje wil leiden op het EK. Geen verrassing voor mij, ik had al zo’n voorgevoel. Als ik nog terug wou komen, zou dat als zijn assistent zijn na het EK. Dat was erg ambitieus van hem, maar alles behalve loyaal.”

In het leven leer je soms op pijnlijke wijze wie je vrienden zijn en wie niet Luis Enrique

“Daarna heb ik alle leden van de technische staf gebeld om hen die beslissing mee te delen. Laat het duidelijk zijn: ik heb mezelf nooit aangeboden bij de Bond. Ook niet via een tussenpersoon. Maar dat was niet fair van Moreno. Professioneel kan ik niets op hem aanmerken. Maar in zijn plaats, had ik zoiets nooit gedaan. In het leven leer je soms op pijnlijke wijze wie je vrienden zijn en wie niet. Ik zeg dit hier en nu, omdat ik vond dat mijn versie van de feiten ontbrak. Moreno en de Spaanse bond hebben die van hen al gegeven. Ik wil het ook niet op een andere manier vertellen, omdat er geen andere manier is. Maar Robert wil ik niet meer in mijn team. Een beslissing die ik en alleen ik heb gemaakt. Neen, 2019 was geen goed jaar voor mij. Ik mag misschien niet de ‘good guy’ in deze film zijn, maar ik ben zeker ook niet de slechterik. Ik ben blij, sta sterk in de schoenen en kijk uit naar het komende EK en WK.”

In juni nam Luis Enrique ontslag als bondscoach omdat hij tijd wou doorbrengen met zijn zieke dochter Xana. Het meisje leed aan een ernstige vorm van botkanker, wat haar ook fataal werd. Intussen deed Robert Moreno - Enriques assistent - het goed als nieuwe bondscoach van Spanje. Moreno verloor geen enkele wedstrijd met inzet en kwalificeerde Spanje met gemak voor het EK 2020. Toch was Enrique beloofd dat hij - eenmaal de dood van zijn dochter verwerkt was - zou mogen terugkeren als bondscoach. Voorzitter Rubiales weigerde dan ook telkens gesprekken aan te knopen met Moreno over een contractverlenging, dat ondanks diens goeie resultaten.