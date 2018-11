Lucratieve zomer wenkt voor Hazard-familie: worden Eden & Thorgan duurste broertjes ooit? Bart Fieremans & Kristof Terreur

22 november 2018

06u19 0 Buitenlands Voetbal Een lucratieve zomer wenkt voor de Hazard-familie. Eden (27) droomt nog altijd van een transfer naar Real Madrid, Thorgan (25) is in beeld bij de Duitse topclub Borussia Dortmund. Worden ze samen het duurste broederpaar ooit?

Tien goals en vijf assists in dertien wedstrijden. De blitzstart van Thorgan Hazard bij Borussia Mönchengladbach - waarmee hij zelfs de statistieken van zijn broer Eden bij Chelsea overtreft - maken hem erg hot op de transfermarkt. Volgens het Duitse Bild ziet Borussia Dortmund in Thorgan Hazard een ideale vervanger voor sterspeler Christian Pulisic, die deze zomer naar de Premier League lijkt te verkassen. Op het hoofd van de pas 20-jarige Amerikaan zou volgens Duitse media een prijskaartje staan van 80 miljoen euro. Met dat bedrag kan Dortmund wel de markt op.

Witsel en coach Favre

De interesse voor Thorgan Hazard is niet nieuw. Afgelopen zomer polste Dortmund al bij Mönchengladbach, dat liet verstaan dat hij minimaal 25 miljoen euro moet kosten. Ook het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde rond deze som in. Behalve dat Thorgan als temporijke en dribbelvaardige vleugelkracht aan het profiel van Pulisic beantwoordt, zou ook de aanwezigheid van Axel Witsel en trainer Lucien Favre bij Dortmund een transfer van Thorgan plausibel maken. Thorgan is goed bevriend met Witsel en Favre haalde de jongere broer van Eden in 2014 als Chelsea-huurspeler al naar Mönchengladbach.

Wat Thorgan komende zomer werkelijk moet kosten, hangt van veel factoren af. Zijn contract loopt tot 2020. Met nog maar één jaar te gaan, kan de prijs nog zakken. Maar Thorgan zit wel in bloedvorm: als hij die aanhoudt tot eind dit seizoen, lijkt een transfersom van 25 miljoen euro of meer niet onrealistisch.

Eden Hazard zit bij Chelsea in hetzelfde schuitje: ook zijn contract loopt in 2020 af. Zijn droom om ooit voor Real Madrid te voetballen, geeft hij nog niet op. Voorlopig houdt hij de besprekingen om zijn contract te verlengen bij Chelsea - dat hem tot bestbetaalde speler wil promoveren - nog af. The Blues kunnen zelf ook kiezen voor een lucratieve deal. Vorige zomer lekte uit dat Real een fikse 120 miljoen euro veil heeft voor Eden Hazard. Zelfs mocht de prijs komende zomer dalen omdat Eden nog maar een contractjaar telt, is de inschatting dat hij nooit voor minder dan 100 miljoen euro zal vertrekken.

Afwachten dus: beiden kunnen in het geval van een transfer wel uitgroeien tot het duurste broederpaar in het voetbal ooit. Méér dan Romelu (84 miljoen euro) en Jordan Lukaku (4 miljoen euro) samen. En de 105 miljoen van Paul Pogba ging niet extra de hoogte in bij de transfers van broers Florentin en Mathias.

Geen clash

Maar best mogelijk dat Eden en Thorgan Hazard komende zomer gewoon bij hun club blijven. In een recent interview met onze krant benadrukte Thorgan nog dat zowel Eden als hijzelf zich niet het hoofd breken over een transfer, en nooit met een ‘clash’ willen vertrekken bij de club die hen zoveel bracht.