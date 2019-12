Liverpool-sterren als grote uitdagers van zijne majesteit Messi, maar werd uitslag Gouden Bal op voorhand gelekt? ABD

02 december 2019

11u56 2 Ballon d'Or De tegenstand komt uit Liverpool. Zijne majesteit Lionel Messi (32) maakt zich op om vanavond in Parijs zijn zesde Gouden Bal in ontvangst te nemen. Of steken ‘The Reds’ - Van Dijk, Salah en Mané - daar nog een stokje voor? Een gelekt document dat op sociale media circuleert, doet alvast uitschijnen van niet.

Gisteren nog matchwinnaar tegen Atlético, vanavond zijn zesde Ballon d’Or? Bij winst steekt Lionel Messi eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo voorbij en wordt hij alleen recordhouder. De Argentijn is in elk geval favoriet om de meest prestigieuze individuele voetbalprijs, uitgereikt door France Football en gekozen door journalisten, in de wacht te slepen. Dat mag niet verbazen, want de statistieken van de Argentijn zijn alweer om van te duizelen. In 54 wedstrijden dit kalenderjaar scoorde Messi 46 doelpunten en gaf hij 17 assists. Buitenaardse cijfers, we zijn niets anders gewoon van ‘de Vlo’. Maar succes in Europa bleef het voorbije jaar wel uit. Is een tiende Spaanse titel bij Barça en Supercup-winst wel genoeg voor Messi om de Gouden Bal te winnen?

Het belooft spannend te worden. Virgil van Dijk, al vaak gelauwerd als beste verdediger ter wereld, is Messi’s grootste uitdager. De Nederlander leidde Liverpool naar zijn tweede Champions League-zege in de clubgeschiedenis. En ook dit seizoen doen ‘The Reds’ het uitstekend met een stevige leidersplaats in de Premier League - ze zijn dé titelfavoriet. Woensdag speelt Liverpool de Merseyside derby tegen Everton, maar vanavond tekent Van Dijk wel present in het Parijse Théâtre du Châtelet. “Ik ben trots dat ik daar aanwezig mag zijn. Ik ben er niet voor niets. Als je daar bent, heb je gewoon een prima jaar achter de rug. Verliezers zijn daar niet”, vertelt de verdediger, die ook met Oranje uitstekende resultaten kan voorleggen. Áls hij wint, wordt Van Dijk de eerste verdediger sinds Fabio Cannavaro in 2006 om de Gouden Bal op zijn naam te schrijven.

Net als Van Dijk zullen ook zijn ploegmaats Mo Salah en Sadio Mané - doelpuntenmachines van Liverpool - de nodige stemmen krijgen. Maar Messi of Van Dijk bijbenen zal hen niet lukken, da’s wel duidelijk. Het wordt een duel tussen de Argentijn en Nederlander. Zo ziet Liverpool-coach Jürgen Klopp het ook. “Als de Ballon d’Or naar de beste voetballer van deze generatie gaat, moet Messi altijd winnen. Zo simpel is het”, aldus de Duitser. “Maar Virgil was de beste speler van het voorbije jaar.”

En Cristiano Ronaldo?

Wie weinig genoemd wordt als mogelijke winnaar is Cristiano Ronaldo (34) - net als Messi vijfvoudig Gouden Bal-winnaar. 2019 was, ondanks de Italiaanse titel met Juventus en het winnen van de Nations League met Portugal, niet het jaar van Ronaldo als individu. De statistieken van ‘CR7' liggen een pak lager dan wat we van hem gewoon zijn. Hij zit aan 34 goals voor club en land samen. Als Ronaldo er deze maand niet in slaagt om nog zes keer te scoren, zal hij voor het eerst in tien jaar niet aan 40 doelpunten in een kalenderjaar komen.

Neen, Ronaldo is geen favoriet om Luka Modric op te volgen als laureaat van de Ballon d’Or. Dus is de vraag: komt hij, of komt hij niet? Op de FIFA-awards in september werd Messi verkozen tot ‘voetballer van het jaar’, voor Van Dijk en Ronaldo. Cristiano stuurde toen zijn kat naar de show en postte een foto op Instagram. “Geduld en doorzettingsvermogen zijn twee kenmerken die de prof van de amateur onderscheiden. Alles wat vandaag groot is, begon ooit klein. Je kunt niet alles doen, maar alles doen wat je kunt om je dromen waar te maken. Na de nacht komt er altijd weer een nieuwe ochtend”, klonk het. Zien we Ronaldo vanavond wel in Parijs?

Uitslag gelekt?

Intussen circuleert er een document op sociale media die de uitslag van de Ballon d’Or al zou prijsgeven. Messi zou de Gouden Bal voor de zesde keer winnen met 446 punten. Van Dijk (382 ptn) eindigt tweede, Salah (179 ptn) op ruime afstand derde. Ronaldo zou pas vierde worden. Naar de geloofwaardigheid van het document is het gissen, maar verschillende internationale media pikten het inmiddels op. Eden Hazard zou de enige Rode Duivel in de top tien zijn met een tiende plaats. Ook Kevin De Bruyne is genomineerd, maar zou niet op een ereplaats moeten rekenen.

Om 17u00 worden de 30 genomineerden naar 11 kanshebbers gereduceerd. Het gala van de Ballon d’Or begint vanavond om 20u30 en gaat door in het Théâtre du Châtelet in Parijs. De show wordt gepresenteerd door presentatrice Sandy Heribert en voormalig topspits Didier Drogba.

Overzicht van de genomineerden voor de Ballon d’Or

Gouden Bal (mannen)

Sadio Mané (Sen/Liverpool), Sergio Agüero (Arg/Man.City), Frenkie de Jong (Ned/Ajax en Barcelona), Hugo Lloris (Fra/Tottenham), Dusan Tadic (Ser/Ajax), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Marc-André ter Stegen (Dui/Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Donny van de Beek (Ned/Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Arsenal), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Alisson Becker (Bra/Liverpool), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax en Juventus), Georginio Wijnaldum (Ned/Liverpool), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Bernardo Silva (Por/Man.City), Heung-min Son (ZKo/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Roberto Firmino (Bra/Liverpool), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Riyad Mahrez (Alg/Man.City), Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli), Antoine Griezmann (Fra/Barcelona), Mohamed Salah (Egy/Liverpool), Marquinhos (Bra/PSG), Raheem Sterling (Eng/Man.City), João Félix (Por/Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Man.City) en Eden Hazard (BEL/Chelsea en Real Madrid).

Gouden Bal (vrouwen)

Kosovare Asllani (Zwe/CD Tacon), Sarah Bouhaddi (Fra/Lyon), Lucy Bronze (Eng/Lyon), Nilla Fischer (Zwe/Linköpings), Pernille Harder (Den/VfL Wolfsburg), Ada Hegerberg (Noo/Lyon), Tobin Heath (VSt/Portland Thorns), Amandine Henry (Fra/Lyon), Sofia Jakobsson (Zwe/CD Tacon), Sam Kerr (Aus/Chicago Red Stars), Rose Lavelle (VSt/Washington Spirit), Dzsenifer Marozsan (Dui/Lyon), Marta (Bra/Orlando Pride), Lieke Martens (Ned/FC Barcelona), Viviane Miedema (Ned/Arsenal), Alex Morgan (VSt/Orlando Pride), Megan Rapinoe (VSt/Reign FC), Wendie Renard (Fra/Lyon), Sari van Veenendal (Ned/Atlético Madrid) en Ellen White (Eng/Manchester City).

Trofee Lev Yachine (beste doelman)

Alisson Becker (Bra/Liverpool), Manuel Neuer (Dui/Bayern), Ederson (Bra/Manchester City), Andre Onana (Kam/Ajax), Wojciech Szczesny (Pol/Juventus), Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid), Kepa Arrizabalaga (Spa/Chelsea), Samir Handanovic (Sln/Inter), Hugo Lloris (Fra/Tottenham) en Marc-André ter Stegen (Dui/Barcelona).

Trofee Kopa (beste jongere)

Joao Félix (Por/Atletico Madrid), Jadon Sancho (Eng/Dortmund), Moise Kean (Ita/Everton), Samuel Chukwueze (Ngr/Villarreal), Kang-in Lee (ZKo/Valencia), Matthijs de Ligt (Ned/Juventus), Vinicius Jr (Bra/Real Madrid), Kai Havertz (Dui/Leverkusen), Mattéo Guendouzi (Fra/Arsenal) en Andreï Lounine (Oek/Real Valladolid).