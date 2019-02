Liverpool staat weer voor (even) alleen aan de leiding in de Premier League na klinkende zege DMM

09 februari 2019

17u52 0 Liverpool LIV LIV 3 einde 0 BOU BOU Bournemouth Buitenlands Voetbal Liverpool mag zich weer voor even alleen leider noemen in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp was tegen Bournemouth een maatje te groot met 3-0. Morgen kijken ‘The Reds’ ongetwijfeld met gezonde interesse naar het treffen tussen achtervolger Manchester City en Chelsea.

Een voorsprong van zeven punten had Liverpool op City, maar die was na een aantal gelijke spelen als sneeuw voor de zon gesmolten. Thuis op Anfield werd dus maar beter nog eens gewonnen en dat leek al snel in de wedstrijd in orde te komen. Sadio Mané - bij wijze van spreken een halve meter groot - troefde zijn bewakers af in de lucht om de 1-0 op het bord te koppen. Ondanks een buitenspelgeurtje mocht Liverpool vieren.

Verdiend was de voorsprong anders wel, want ‘The Reds’ waren gewoon beter dan Bournemouth. Wijnaldum illustreerde dat net voor de rust met een subtiele, maar geniale lob. Na de pauze deden Firmino en Salah hetzelfde met een schitterende aanval. De 3-0 zou ook de eindstand worden, want de lat en onnauwkeurigheid stonden een doelpuntenfestival in de weg. Divock Origi kreeg in het slot nog enkele minuten van Jürgen Klopp, maar ook voor hem lukte het niet om nog eens te scoren.

Liverpool staatin elk geval weer tot morgen alleen aan de kop van het klassement. Manchester City kan mits een zege in de topper tegen Chelsea weer langszij komen.

Benteke en Batshuayi blijven met Crystal Palace op 1-1 steken tegen West Ham

Christian Benteke stond bij Crystal Palace voor de tweede match op rij in de basis in de derby tegen West Ham. De stadsgenoten hielden elkaar in evenwicht: 1-1. Michy Batshuayi begon op de bank bij Crystal Palace, dat na een kwartier twee pogingen van West Ham gestuit zag door doelman Guaita. Aan de overkant moest Lukasz Fabianski aan de bak op een schot van James McArthur. In de 28ste minuut wees de scheidsrechter naar de stip na een harde tussenkomst van Guaita, Mark Noble faalde niet: 0-1.

Even later kreeg Benteke een grote kans in de zestien, maar Fabianski lag in de weg van zijn schot. Op het uur werd Benteke vervangen door Batshuayi, die zich negen minuten later liet opmerken met een schot van in de grote rechthoek dat maar net naast ging. Een kwartier voor tijd verraste Wilfried Zaha Fabianski met een uithaal vanuit een scherpe hoek en stonden de bordjes weer gelijk. Ondanks fel aandringen van Crystal bleef het gelijkspel op het bord. In de stand blijven beide ploegen in de buik van het klassement hangen.

Arsenal wint van Depoitre

In Huddersfield mocht Laurent Depoitre in de 66ste minuut invallen. Het scorebord gaf toen 0-2 aan in het voordeel van Arsenal, na doelpunten van Alex Iwobi en Alexandre Lacazette. Tien minuten voor tijd schudde Depoitre een schot uit zijn schoenen vanop de rand van de zestien; het leer zoefde naast de paal. Even later strandde zijn rebound in het strafschopgebied op doelman Bernd Leno. Een poging van Adama Diakhaby werd nog van de lijn gekeerd door een verdediger en in blessuretijd hielp Sead Kolasinac nog een handje door de bal tegen de eigen netten te duwen, maar de aansluitingstreffer kwam te laat: 1-2 was de eindstand, Arsenal blijft de top vijf op de hielen zitten en staat nu op gelijke hoogte met Chelsea, dat zondag de topper tegen Manchester City uitvecht.