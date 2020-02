Liverpool op recordjacht in de Premier League: deze acht records kunnen Origi & co dit seizoen verbreken CPG

24 februari 2020

08u00 0 Liverpool Een eerste Engelse titel in dertig jaar kan Liverpool niet meer ontglippen, maar de mannen van Jürgen Klopp kunnen de kampioenskroon die wacht nog wat extra glans geven. Zo zijn ze nog in de running voor liefst acht extra Premier League-records. Een overzicht.

Langste reeks opeenvolgende overwinningen - 18 (Manchester City, 2017/18)

Na een gelijkspel tegen Everton op speeldag twee in de Premier League, legde Manchester City in het seizoen 2017/18 een reeks van 18 overwinningen op rij neer. Het zag op speeldag 20 haar foutloos parcours een halt toegeroepen worden na een gelijkspel tegen Crystal Palace.



Liverpool heeft met 17 opeenvolgende overwinningen het record van The Citizens in het vizier. Het won na het gelijkspel tegen Manchester United op speeldag 9 al haar competitiewedstrijden. Als de Reds hun komende twee wedstrijden - te beginnen vanavond tegen West Ham - winnen, verbreken ze het record van de Citizens.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Watford (uit), 29 februari.

Langste ongeslagen reeks - 49 (Arsenal, 2002/03 - 2003/04 - 2004/05)

Het Arsenal van toenmalig trainer Arsène Wenger begon in het seizoen 2002/03 aan een indrukwekkende serie wedstrijden zonder nederlaag in Engeland. Pas drie seizoenen later, op 24 oktober 2014, kwam er met een nederlaag op het veld van Man United een einde aan een reeks van 49 ongeslagen wedstrijden.

Arsenal is dusver de enige ploeg die erin slaagde een volledig Premier League-seizoen ongeslagen te blijven. Vandaar ook dat ze de bijnaam The Invincibles (de onverslaanbaren) meekregen. Chelsea in 2004/05 en Manchester City in 2017/18 waren met respectievelijk één en twee nederlagen dicht bij een evenaring van die seizoensprestatie van de Gunners.

Liverpool is sinds de kostbare nederlaag op het veld van City vorig jaar in januari ongeslagen in de competitie. Het zit momenteel aan 43 wedstrijden zonder verliespartij en kan dit seizoen het record van Arsenal verbreken door op speeldag 36 tegen Aston Villa de kaap van 50 ongeslagen wedstrijden te bereiken.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Aston Villa (thuis), 11 april.

Meeste overwinningen in een seizoen - 32 (Manchester City, 2017/18 en 2018/19)

Twee seizoenen geleden won een dominant Manchester City onder leiding van Pep Guardiola 32 wedstrijden in de competitie. Een ongeziene prestatie. Vorig jaar herhaalde City dat sprookje door opnieuw even vaak te winnen, maar dit seizoen is het zoals geweten dus een stuk minder.

Met nog 12 speeldagen te gaan in Engeland, en reeds 25 overwinningen, kan Liverpool het record van de Citizens verpulveren. Als de Reds in al hun wedstrijden de drie punten pakken, kunnen ze de teller verder laten oplopen tot 37 winstpartijen. Met onder andere uitwedstrijden op Everton, Manchester City en Arsenal is dat weliswaar geen evidentie. Om het record te verbreken kunnen de troepen van Jürgen Klopp zich vier wedstrijden zonder winst permitteren.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Brighton & Hove Albion (uit), 18 april.

Meeste thuisoverwinningen in een seizoen - 18 (Chelsea, 2005/06; Manchester United, 2010/11; Manchester City, 2011/12 en 2018/19)

Liverpool kan dit jaar het eerste team zijn dat al haar thuiswedstrijden in éénzelfde seizoen weet te winnen. Chelsea, United en City slaagden daar in het verleden op één overwinning na net niet in. De Reds moeten nog zes wedstrijden afwerken op Anfield, waarvan vijf tegen ploegen uit de rechterkolom. Chelsea is de enige ploeg uit de top 5 die de roodhemden op de laatste speeldag thuis nog treffen.

Klopp & co verloren aan de Mersey niet meer sinds april 2017. Toen ging het met 1-2 de boot in tegen Crystal Palace. Sindsdien wonnen ze 43 keer en speelden ze 10 keer gelijk.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Chelsea (thuis), 9 mei.

Meeste uitoverwinningen in een seizoen - 16 (Manchester City, 2017/18)

Manchester City leed in haar successeizoen 2017/18 drie keer puntenverlies op verplaatsing. Nog vijf uitwedstrijden winnen en Liverpool heeft ook dat record te pakken. Dat kan ten vroegste op speeldag 39, op het veld van Arsenal. Dat wordt evenwel geen sinecure: de laatste zes keer dat Liverpool naar het Emirates Stadium trok, ging het slechts één keer met de drie punten aan de haal.

In totaal staan er voor de leider in Engeland nog zes uitwedstrijden op het menu, dus voor dit record kunnen Divock Origi & co zich in principe nog eenmaal puntenverlies veroorloven. Met zoals eerder gezegd verplaatsingen bij Everton, Manchester City en Arsenal, wordt dat weliswaar niet gemakkelijk.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Arsenal (uit), 2 mei.

Meeste punten - 100 (Manchester City, 2017/18)

Gabriel Jesus’ winnende treffer voor City in blessuretijd op de slotspeeldag tegen Southampton was in feite niet meer dan een voetnoot, maar een uitgelaten Guardiola maakte met zijn viering wel duidelijk dat zijn ploeg een uniek verhaal geschreven had. De Spanjaard en de zijnen waren namelijk de eersten die een puntenaantal met drie cijfers konden realiseren.

Vorig seizoen was City slechts twee punten verwijderd van een verbetering van het eigen record. Liverpool kan -op voorwaarde dat het al haar komende wedstrijden wint- op vier speeldagen van het einde op eigen veld tegen Burnley het twee jaar oude record van de Sky Blues verbreken. Een foutloos parcours levert de ploeg uit het noordwesten van Engeland zelfs een totaal van 112 punten op.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Burnley (thuis), 25 april.

Grootste marge als kampioen - 19 punten (Manchester City, 2017/18)

Momenteel tellen de Reds een voorsprong van 19 punten op de nummer twee in de stand - tot nu nog altijd Manchester City. Als ze straks winnen van West Ham bedraagt die voorsprong 22 punten. Indien Liverpool nadien niet meer dan twee punten verliest op de eerste achtervolger en vier op Leicester City, dan verbreken ze in principe het record van de Citizens van 2018.

Afhankelijk van de resultaten van de dichtste belagers, zal Liverpool dit record waarschijnlijk pas in een van haar laatste competitiewedstrijden kunnen overschrijden.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Manchester City (uit), 4 april.

Langste ongeslagen periode - 537 dagen (Arsenal, 2002/03 - 2003/04 - 2004/05)

Indien LFC het seizoen zonder nederlaag beëindigt, dan verbreekt het deze zomer op 23 juni zonder een bal aan te moeten te raken automatisch het bijna 18 maanden ongeslagen termijnrecord van Arsenal.

Slaagt Liverpool in dat doel, dan is het ook meteen een gegeven om bij de start van volgend seizoen rekening mee te houden. Op dat moment (het nieuwe Premier League-seizoen start op 8 augustus 2020, nvdr.) zal Liverpool het record van Arsenal met 46 dagen verbroken hebben.

Wanneer kan Liverpool het record verbreken? Newcastle (uit), 17 mei.

Voorts kan Jürgen Klopp met zijn manschappen dit seizoen ook deze records nog scherper stellen, het een al wat meer haalbaar dan het andere:

Meest opeenvolgende thuisoverwinningen - 20 (Manchester City, 2010/11 - 2011/12)

Minst aantal tegendoelpunten op verplaatsing - 9 (Chelsea, 2004/05)

Meeste punten thuis in een seizoen - 55 (Chelsea 2005/06; Manchester United 2010/11; Manchester City 2011/12)

Meest punten uit in een seizoen - 50 (Manchester City, 2017/18)

Meeste doelpunten in een seizoen - 106 (Manchester City, 2017/18)

Beste doelsaldo in een seizoen - +79 (Manchester City, 2017/18)

Meeste thuisdoelpunten in een seizoen - 68 (Chelsea, 2009/10)

Meeste uitdoelpunten in een seizoen - 48 (Liverpool, 2013/14)