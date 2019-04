Liverpool ontkent bod op Thorgan Hazard Redactie

10 april 2019

08u05 0

Allesbehalve makkelijke tijden voor vader Thierry Hazard. Ook in het transferdossier van zijn andere zoon, Thorgan, zit voorlopig geen vaart. Borussia Mönchengladbach wil meer dan 40 miljoen euro voor de middenvelder, die net als zijn broer nog maar een jaar vastligt. De transfer van Christian Pulisic van Borussia Dortmund naar Chelsea in januari heeft de prijs gezet: 65 miljoen euro voor een speler wiens contract in 2020 afliep. Dortmund is de voornaamste kandidaat om de tweede Hazard bij de Duitse streekgenoot weg te plukken, maar contacten leverden nog geen sluitend akkoord op. Liever willen ze wat van de prijs af. Liverpool zou volgens bepaalde bronnen ook een bod hebben uitgebracht, maar dat wordt bij de Premier League-club weggelachen. Niet het type speler dat ze zoeken. Mogelijk worden The Reds - evenmin de club waar Hazard zichzelf volgend seizoen ziet voetballen - gebruikt om het transferbedrag hoog te houden. De truken van de foor. Maandag maakte Gladbach op zijn website bekend dat Hazard weg wil. “Thorgan heeft ons laten weten dat hij zijn contract niet gaat verlengen en de club wil verlaten”, aldus sportief directeur Eberl. “Er is geen opstapclausule. Geïnteresseerde ploegen zullen dus een transfersom moeten bieden die past bij een uitstekende speler in de Bundesliga.” Ook daar wordt het spel gespeeld. (KTH)