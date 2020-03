Liverpool heeft meest waardevolle selectie ter wereld, zo berekent researchbureau Redactie

16 maart 2020

19u00

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Engelse competitieleider Liverpool heeft momenteel de meest waardevolle selectie ter wereld, zo berekende het researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies).

De transferwaardes van CIES worden bepaald door leeftijd, prestaties en economische waarde van de clubs uit de grootste vijf Europese competities. Zo komt het researchbureau uit op net iets meer dan 1,4 miljard euro voor Liverpool, dat met een straatlengte voorsprong op zijn eerste landstitel in dertig jaar afstevent, maar in de achtste finales van de Champions League op het Atlético Madrid van Yannick Carrasco stootte.

Op de tweede plaats met een marktwaarde van 1,36 miljard euro volgt het Manchester City van Kevin De Bruyne. Daarna volgen de Spaanse teams FC Barcelona (1,17 miljard euro) en Real Madrid (1,1 miljard euro). Chelsea sluit met net iets meer dan een miljard euro de top vijf af. Met ook nog Manchester United (zesde; 1,006 miljard euro) en Tottenham Hotspur (negende; 787 miljoen euro) is de Premier League de best vertegenwoordigde competitie in de top tien, gevolgd door Spanje, dat drie teams heeft. Atlético staat op de achtste plaats met een marktwaarde van 836 miljoen euro. Het sterrenensemble van Paris Saint-Germain is volgens CIES 979 miljoen euro waard, goed voor een zevende plaats. Juventus is tiende met 783 miljoen euro.

Van de Big Five is de Duitse Bundesliga de grote afwezige in de top tien. Bij onze oosterburen is Borussia Dortmund de meest waardevolle club met 756 miljoen euro. Daarmee staan ze op de twaalfde plaats. Nummer dertien is Bayern, dat voor 716 miljoen euro aan spelers heeft. RB Leipzig is veertiende met 626 miljoen euro.

De duurste speler is dan weer de Fransman Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain, die volgens CIES net iets meer dan 250 miljoen euro waard is. Eden Hazard (Real Madrid) en De Bruyne zijn beiden tussen 70 en 90 miljoen euro waard.