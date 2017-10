LIVE: Mertens breekt 'vloek van Genoa' en scoort tweede van de avond - Chelsea en Spurs op voorsprong in League Cup

Niet alleen in de Jupiler Pro League is er vanavond competitievoetbal gepland. Ook in de Serie A staat bijna een volledige speeldag op het programma. Koploper Napoli kan zijn leidersplaats heroveren mits een overwinning op het veld van Genoa. AS Roma neemt het in eigen huis op tegen Crotone, stadsgenoot Lazio reist naar Bologna. In diverse andere landen is er bekervoetbal op het menu voorzien. Uitkijken is het naar Charly Musonda junior, die bij Chelsea een nieuwe kans krijgt in de League Cup tegen Everton. Tottenham ontvangt West Ham in diezelfde League Cup. In de Spaanse Copa del Rey wacht Atletico Madrid een uitduel bij Elche. Benieuwd of Diego Simeone een plaatsje heeft voorzien voor Yannick Carrasco. Ook in Duitsland, Nederland en Frankrijk wordt er vanavond gebekerd. Volg alle actualiteit LIVE bij HLN.be vanaf 19u30!

AFP Charly Musonda junior in actie.