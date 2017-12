LIVE BUITENLANDS VOETBAL: Springen Mertens en Napoli opnieuw naar leidersplaats? - Mignolet ontvangt Everton in Merseyside derby MH

14u43 0 REUTERS Buitenlands Voetbal Niet alleen in ons land staat Koning Voetbal vandaag op het programma. Ook in de buitenlandse competities staan er enkele affiches om van te likkebaarden op het menu, met als absolute uitschieter de Manchesterderby tussen United en City (17u30). De Bruyne en co kunnen hun stadsrivaal al op elf punten zetten. Alle ontwikkelingen kan u bij ons alvast LIVE volgen!

15u07: Bedrijvige Mertens

Het initiatief komt in de openingsfase, zoals we konden verwachten, van Napoli. Mertens toont zich bedrijvig en legt de bal panklaar voor Jorginho, maar de Italiaan met Braziliaanse roots knalt hoog over.

15u: Wedstrijd in San Paolo afgetrapt

Geen winterse toestanden in Napels, waar Mertens en co aan hun opdracht tegen Fiorentina zijn begonnen. Na de nederlaag vorig weekend tegen Juventus en de pijnlijke uitschakeling in de Champions League, wil Napoli vandaag maar wat graag opnieuw met de overwinning aanknopen.

14u40: Welkom!

Dries Mertens en Napoli beginnen om 15u al aan het treffen met Fiorentina. De inzet voor de Napolitanen: de leidersplaats. Mits winst doet Napoli opnieuw haasje-over met Juventus en Inter. Mertens start zoals verwacht in het basiselftal.



Een kwartiertje later start de onvervalste Merseyside derby tussen Liverpool en Everton. Basispion Mignolet en Liverpool kunnen zich op Anfield naast Chelsea hijsen op plek drie. Dan moet er wel gewonnen worden van de stadsgenoot.