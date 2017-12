LIVE BUITENLANDS VOETBAL: Praet en Sampdoria uitgebekerd na late opdoffer - De Bruyne en City op recordjacht MH

19u30 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Manchester City en De Bruyne gaan vanavond op recordjacht. Een zege van de Citizens in Wales tegen Swansea betekent een 15de opeenvolgende overwinning in de Engelse hoogste afdeling. Nooit slaagde een club daarin. Verder komen er nog tal van Belgen aan de bak in de Premier League. Maar ook de Coppa Italia, de Bundesliga én de Franse Ligabeker staan vanavond op het programma. Alle ontwikkelingen van het buitenlands voetbal kan u bij ons LIVE volgen!

19u29: EXIT PRAET EN SAMPDORIA IN COPPA ITALIA

Geen kwartfinales voor Sampdoria in de Coppa Italia. Een strafschop in minuut 90 beslechtte het pleit van Praet en co. Fiorentina mag dromen van meer.

19u23: 3-2 in slotminuut!

Het regent strafschoppen vanavond in Florence, ditmaal opnieuw in het nadeel van Praet en Sampdoria. Veretout blijft voor de tweede keer ijzig kalm vanop de stip en knalt Fiorentina naar de kwartfinales, zo lijkt.

19u11: Daar is de gelijkmaker dan toch (2-2)

Ook de bezoekers versieren een strafschop en benutten die elfmeter. Gaston Ramirez schuift de gelijkmaker nét buiten het bereik van de doelman in de rechterbenedenhoek. Verlengingen in de maak?

19u05: Ei zo na 2-2

Het zit Praet en zijn ploegmakkers ook niet mee vanavond. Sampdoria-aanvaller Caprari schildert een vrije trap pal tegen de paal. Het blijft 2-1.

18u52: Fiorentina leidt opnieuw (2-1)

Vanop de stip knalt Veretout Fiorentina voor de tweede keer op voorsprong. De 24-jarige Fransman bezorgt zijn team iets voor het uur de 2-1.

18u43: Praet weinig opvallend

De wedstrijd zit behoorlijk op slot en ook Praet vindt de sleutel vooralsnog niet. Hij vertolkt een weinig opvallende rol in Florence. We zijn intussen vijf minuten ver in de tweede helft.

18u21: RUST

Alles nog mogelijk na de pauze in het Stadio Artemio Franchi. 1-1 is de stand bij de koffie. Stevenen we, net als gisteren bij Inter, af op verlengingen en strafschoppen?

18u12: Sampdoria komt langszij! (1-1)

Ze speelden nauwelijks iets klaar tot dusver, maar in minuut 38 komt Sampdoria dan toch langszij. Barreto, die op het middenveld naast Praet plaatsneemt, knalt een afvallende bal binnen de zestien tegen de touwen. Alles te herdoen.

17u55: Dipje

Ondanks de knappe zesde plaats in de Serie A, zit Sampdoria in een dipje. Van de laatste vier matchen werd er maar één keer gewonnen. Een nederlaag vanavond betekent meteen exit Sampdoria in de Coppa Italia. Na ruim twintig minuten voetballen leidt Fiorentina nog steeds met 1-0.

17u35: Dramatische start voor Praet en co

Nog geen twee minuten onderweg in Florence of Praet en zijn ploegmakkers mogen al achtervolgen. De bezoekende defensie laat zich ringeloren in de rug en Babacar profiteert optimaal: 1-0 Fiorentina.

17u: Welkom!

Starten doen we zo dadelijk al met de Coppa Italia. Om 17u30 trekt Praet, die overigens in de basis start, met Sampdoria naar Fiorentina. Dat de Italiaanse beker een onvoorspelbare competitie is, bleek gisteren al. Het grote Inter, leider in de Serie A, kwalificeerde zich tegen derdeklasser Pordenone Calcio pas na strafschoppen voor de kwartfinales.

📄 #Giampaolo ha fatto le sue scelte: ecco il nostro undici per #FiorentinaSamp di #TIMCup.



📄 #Giampaolo ha fatto le sue scelte: ecco il nostro undici per #FiorentinaSamp di #TIMCup.

📢 Forza ragazzi, #CoppaItalia sarà!