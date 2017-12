LIVE buitenlands voetbal: Kunnen Mertens en co het tij nog keren in kraker tegen Juventus? (0-1) MH

20u45 0 REUTERS Buitenlands Voetbal In onze vaderlandse competitie krijgt Charleroi vanavond al het bezoek van KV Oostende. Maar ook in het buitenland staat er voetbal op ons te wachten. Dé absolute topaffiche vanavond is de clash tussen Napoli en Juventus. Alle ontwikkelingen kan u bij ons alvast LIVE volgen!

20u27: 80' Slotoffensief?

Nog zo'n tien minuten te gaan en we kunnen stellen dat deze topper de verwachtingen niet kon inlossen. Napoli probeert wel, maar geraakt maar niet door de gele muur.

22u19: 73' Insigne knalt voorlangs

Dichter bij een goal is Napoli na de pauze nog niet geweest. Insigne knalt vanuit een schuine hoek voorlangs.

REUTERS

22u15: 69' Geweldige save Reina

Napoli ontsnapt aan de 0-2. Matuidi, helemaal losgelaten aan de tweede paal, knalt in één tijd richting doel. Reina heeft een fantastische redding in huis en duwt het leer in hoekschop.

22u12: 65' Mertens claimt strafschop

Ook Mertens kan zijn stempel maar niet drukken vanavond en probeert dan maar een strafschop te versieren. Tevergeefs.

22u07: 60' Slappe hap

Juventus blijft zich beperken tot een stevige organisatie en dat komt het spel zeker niét ten goede. Napoli zoekt geduldig de vrije man, maar botst voortdurend op het stevige blok.

22u02: 55' Callejon rakelings naast

Na een een-tweetje tussen Mertens en Allan valt het leer pardoes voor de voeten van Callejon. De Spanjaard ziet zijn knal maar rakelings naast belanden.

21u57: 50' Juventus plooit terug

Zelfde spelbeeld in San Paolo als voor de pauze. Juventus laat de bal aan de thuisploeg en kijkt de kat uit de boom. Het oogt allemaal wat inspiratieloos bij Napoli.

EPA

21u52: 46' Tweede helft op gang gefloten

Kunnen de Napolitanen de rug rechten in de tweede helft? Virtueel heeft Napoli, ondanks de 0-1-achterstand, nog steeds een puntje voorsprong op Juventus in het klassement.

21u35: 45+2' Rusten geblazen (0-1)

21u34: 45' Actie Mertens

Ook Mertens beleeft tot dusver geen al te gelukkige avond. Onze landgenoot gaat eens op wandel, maar ziet zijn schotje vervolgens geblokt. Buffon raapt makkelijk op.

21u29: 40' Weinig opwinding

Weinig animo de jongste minuten. Juventus heeft de zaakjes achterin goed onder controle en lijkt met de krappe 0-1-bonus zo dadelijk de kleedkamers te zullen opzoeken.

21u19: 30' Dan toch Napoli

Buffon zweeft een plaatsbal van Insigne uit zijn kooi en zo versiert Napoli een hoekschop. Diezelfde Insigne klimt met zijn 1m63 zowaar het hoogst op die hoekschop en knikt pal op de vuisten van Buffon. In de herneming knalt Albiol hoog over.

Photo News

21u15: 26' Gele muur

Er is geen doorkomen aan voor Napoli. Juventus plooit massaal terug en de Napolitanen vinden maar geen antwoorden op de gele muur.

21u06: 17' Juventus is record rijker

Napoli heeft voorlopig geen reactie in huis op die opdoffer van minuut elf. De manschappen uit Turijn hebben er daarentegen een nieuw record bij. Juventus scoort nu al voor de 44ste match op een rij in de Serie A. Het vorige record, 43, stond ook al op naam van de 'Oude Dame'.

AFP

21u00: 11' GOAL! Higuain scoort tegen ex-club

Een scherpe tegenaanval van Juventus resulteert in een vroege goal. Higuain verschijnt plots oog in oog met Reina en de Argentijn twijfelt niet: 0-1.

13' - GOOOOOLLLL!!! PIPAAAAA!!!! 0-1!!! Suggerimento di @PauDybala_JR e destro preciso di @G_Higuain sul primo palo a freddare Reina!!! ⚽️#NapoliJuve 🏳️🏴 #FinoAllaFine pic.twitter.com/MYVAezN1kC JuventusFC(@ juventusfc) link

20u59: 10' Balbezit Napoli

Het balbezit is voor de Napolitanen in de openingsfase. Het blok dat Juve-coach Allegri heeft neergezet, staat voorlopig pal.

20u52: 4' Higuain stuit op Reina

Juventus deelt een eerste prik uit. Higuain wordt de door defensie geloodst en probeert het leer over Reina te liften. De voormalig Napoli-spits, die wordt uitgefloten door de thuisaanhang in San Paolo, stuit echter op de Spaanse doelman.

20u48: 1' Kraker op gang gefloten

Squadre in campo 👍#NapoliJuve ⚽️ #SerieATIM 🇮🇹 #ForzaNapoliSempre 💪 pic.twitter.com/QxXV3pUMAS Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

20u40: Opstellingen Napoli - Juventus

#NapoliJuve: la nostra formazione ufficiale! #SerieATIM #ForzaNapoliSempre

Sponsored by #EuronicsGruppoTufano pic.twitter.com/vUpiyAKKLO Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Juventus XI: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain



Subs: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi#NapoliJuve JuventusFC(@ juventusfc) link

20u26: AS Roma boekt vlotte zege tegen SPAL 2013

AS Roma houdt eenvoudig stand en wint zo met 3-1 van SPAL 2013. De club van Rode Duivel Radja Nainggolan staat na veertien partijen op de vierde plek in de Serie A, op vier punten van leider Napoli. Promovendus SPAL 2013 blijft achter met tien punten.

19u48: 55' Eerredder of aansluitingstreffer?

Uit het niets versieren de bezoekers een strafschop. Viviani ziet zijn panenka nog met de vingertoppen gered door Becker, maar in de herneming is het dan toch prijs voor de 25-jarige verdedigende middenvelder van SPAL: 3-1.

19u46: 53' AS Roma toont geen genade

De Romeinen hebben geen kind aan SPAL en vroeg in de tweede helft hangt nummer drie in het mandje. Pelligrini zorgt met een rake kopslag voor de 3-0.

19u30 Welkom!

AS Roma, dat het op dit moment opneemt tegen promovendus SPAL 2013, lijkt op weg naar een vlotte zege. De Romeinen, zonder de geblesseerde Nainggolan, leidt bij de pauze met 2-0 dankzij goals van Dzeko en Strootman. De bezoekers werden overigens na 9 minuten al tot tien herleid. Uitkijken doen we toch vooral naar de absolute kraker tussen Napoli en Juventus (20u45). Delen Mertens en co hun concurrent uit Turijn een tik uit?

