LIVE BUITENLANDS VOETBAL: Kompany en De Bruyne nemen bovenhand in Manchesterderby (0-0) MH

17u30 0 Photo News Buitenlands Voetbal Niet alleen in ons land staat Koning Voetbal vandaag op het programma. Ook in de buitenlandse competities staan er enkele affiches om van te likkebaarden op het menu, met als absolute uitschieter de Manchesterderby tussen United en City (17u30). De Bruyne en co kunnen hun stadsrivaal al op elf punten zetten. Alle ontwikkelingen kan u bij ons alvast LIVE volgen!

18u08: Geen enkele doelpoging United

Nul doelpogingen van de thuisploeg tot dusver - we zijn op zo'n vijf minuten van de rust aanbeland. Het zegt veel over de onmacht van United op aanvallend opzicht. Lukaku doet verdedigend dan wel weer zijn werk.

18u03: Het betere beukwerk van Rojo komt hem op geel te staan

Zo, dat moet aankomen bij Silva. De lichtvoetige Spanjaard wordt in een luchtduel tegen de grond gebeukt door Rojo. De Argentijnse verdediger, die overigens zelf verzorging moet krijgen met een hoofdwonde, krijgt een meer dan terechte gele kaart.

18u01: Wanneer Lukaku?

Qua doelkansen blijven de fans in het koude Old Trafford toch wat op hun honger zitten. Vooral de thuisploeg stelt teleur op aanvallend gebied. Lukaku komt amper in het stuk voor. Aan de overzijde zoeft een afstandsschot van Otamendi huizenhoge over.

Photo News

17u55: De Bruyne en co monopoliseren de bal

De Mancunians hollen achter een ongrijpbare bal, maar veel doet City de jongste minuten niet met het balbezit. Geduldig zoeken De Bruyne en zijn ploegmakkers naar oplossingen.

17u50: United ziet af

De fiere competitieleider demonstreert waarom het moederziel alleen op kop van de Premier League pronkt. United is nergens.

Photo News

17u46: City dreigt tot tweemaal toe!

United krijgt tot twee keer toe een waarschuwing. Eerst knalt Sterling, op aangeven van De Bruyne, pal op De Gea. Even later dribbelt Jesus Rojo hélemaal tureluurs, maar het schotje van de Braziliaan is veel te zwak. De Gea raapt opnieuw op.

17u44: Mistasten Matic

Sané zet zich achter de bal in de eerste hoekschop van de match. Het levert meteen doelgevaar op, want Matic verschalkt bijna zij eigen doelman. Gelukkig voor United is De Gea alert.

17u41: Bijna Lukaku!

Dit zijn de momenten waar United het van zal moeten hebben vandaag. Na balverlies bij de Citizens wordt Lukaku bijna gelanceerd, maar de steekpass van Rashford is nét te hard.

AP

17u37: City eist de bal op

Ook Manchester wordt geteisterd door het winterweer. Terwijl de sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen, eist City het leer op.

17u34: Eerste geel al een feit

Amper vier minuten zijn we onderweg wanneer de eerste gele kaart al een feit is. Walker gaat terecht op de bon na een duidelijke overtreding aan het adres van Herrera.

17u30: We zijn vertrokken!

Een kolkend Old Trafford - moet het nog gezegd - is klaar. Topref Oliver heeft de match op gang gefloten. Met Kompany, De Bruyne en Lukaku verschijnen er drie Belgen aan de aftrap in de Manchesterderby.

17u10: Aftellen maar!

De absolute klepper van de zestiende speeldag in de Premier League wacht op ons. Over twintig minuten (17u30) staan de twee rivalen uit Manchester tegenover mekaar. Wil United de titelstrijd nieuw leven inblazen, is winst een must. Het verschil tussen beide teams bedraagt op dit moment acht punten.

Checking in for the Manchester derby! #MUFC pic.twitter.com/bqd39ooUxH Manchester United(@ ManUtd) link

Cooooooooooome on!! pic.twitter.com/p3CYyXzUHG Manchester City(@ ManCity) link

17u06: EINDE

Het laatste fluitsignaal weerklinkt op Anfield. Liverpool was heer en meester tegen de stadsrivaal, maar blijft steken op een 1-1-gelijkspel. Mignolet moest zich een kwartier voor affluiten gewonnen geven op een elfmeter van Rooney.

17u00: Rooney alweer van goudwaarde

Voor het eerst sinds 1999 scoort een speler geboren in Liverpool in de Merseyside derby. Op 3 april dat jaar scoorde Francis Jeffers voor Everton in de 3-2-nederlaag van de Toffees.

16u52: GOAL! Schenkt Rooney Everton dan toch een punt?

Everton heeft nauwelijks iets laten zien op Anfield, maar komt - ondanks amper 22% van het balbezit - toch langszij. Rooney verschalkt Mignolet vanop de stip: 1-1, flinke domper voor Liverpool in de Merseyside derby. Doelpunt nummer 93 voor Rooney buitenshuis in de Premier League. Daarmee scherpt hij zijn eigen record nog wat aan.

Action Images via Reuters

16u50: EINDE

Een gemiste kans voor Napoli. Mertens en co blijven in het eigen San Paolo op een scoreloos gelijkspel en laten zo de leidersplaats liggen. Mertens kreeg zelf een wenkende kans op 1-0, maar aarzelde te lang en stuitte op de doelman. Fiorentina zadelt het San Paolo op met een kater.

16u44: Zuur gelijkspel

Virtueel is Napoli opnieuw alleen tweede, op één puntje van leider Inter. Alles blijft dus aan de kop van het klassement zoals het voor aanvang van dit weekend was, zeg maar. We zijn inmiddels toe aan de slotminuten.

AFP

16u37: Tijd dringt voor Napoli

Na de puntendeling tussen Juventus en Inter kon Napoli de winnaar van het weekend worden in de Serie A. Met nog zo'n tien minuten op de klok moeten Mertens en zijn ploegmaats echter vol aan de bak. Fiorentina houdt nog steeds de nul.

16u32: Kompany en De Bruyne vs. Lukaku

Team News | How City line-up for the 175th #manchesterderby!



Presented by @haysworldwide #utdvcity pic.twitter.com/WGSjoi5iIx Manchester City(@ ManCity) link

Here's how #MUFC line up for this afternoon's derby clash! #MUNMCI pic.twitter.com/XSx9vqPsz4 Manchester United(@ ManUtd) link

16u28: Mertens mist dé kans op 1-0!

Wat een kans! Mertens wordt perfect bediend en heeft de 1-0 aan de voet, maar hij knalt pal op de doelman. Hier had onze Rode Duivel véél meer mee moeten doen.

Photo News

16u21: Wie verlost Napoli?

Het is zo'n match die nog alle kanten uit kan, al voert Napoli steeds meer de forcing. Een kopslag van Callejon zoeft ruim over. We zijn intussen bijna halfweg de tweede helft.

16u12: De paal staat in de weg na sublieme pass Mertens

Een sublieme deviatie van Mertens resulteert ei zo na in de 1-0. Onze landgenoot verlengt het leer subtiel met buitenkantje voet tot bij Zielinski, maar de Pool laat opnieuw een wenkende kans onbenut. Via Sportiello én de paal staat de brilscore nog steeds op het bord.



AFP

16u05: Beste kans Napoli

Het thuispubliek schiet wakker wanneer Napoli dicht bij de 1-0 is. Zielinski stormt alleen op doel af, maar knalt onbesuisd over. Beste kans van de match voor de Napolitanen.

16u03: Hijst Napoli zich na de pauze op kop van Serie A?

In San Paolo rolt de bal opnieuw. Napoli zal toch uit een ander vaatje moeten tappen, wil het over Juventus en Inter springen naar de leidersplaats. Dezelfde 22 gladiatoren beginnen aan de tweede periode.

15u57: GOAL! Salah schildert 1-0 in bovenhoek

Alwéér hij! De in bloedvorm verkerende Salah ontdoet zich van zijn bewaker, om vervolgens met zijn goede linker het leer haarfijn in de bovenhoek te borstelen: 1-0 Liverpool. Nummer 13 van het seizoen voor de Egyptenaar.

15u52: Liverpool - Everton garantie op kaarten

De Merseyside derby gaat er altijd potig aan toe - moet het nog gezegd. In de voorbije 50 wedstrijden tussen de twee stadsrivalen werden er 21 rode kaarten getrokken. Sigurdsson zet alvast de toon en ontvangt na 36 minuten het eerste gele karton.

Action Images via Reuters

15u49: Liverpool heer en meester

Ook op Anfield, waar de sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen, is er iets voorbij het halfuur nog niet gescoord. De Merseyside derby is vooralsnog een pot eenrichtingsverkeer, maar Liverpool kan het overwicht niet omzetten in goals. Mignolet beleeft een werkloze eerste helft.

15u46: RUST IN NAPELS (0-0)

15u43: Mertens vraagt steun van fans

Een kolkend San Paolo is het niet voorlopig, dat ondervindt ook Mertens. Onze landgenoot maakt met wat armgebaren duidelijk dat de fans vol achter de ploeg moeten staan.

15u42: Reina staat pal

Napoli neemt met mondjesmaat opnieuw de bovenhand, maar het is Fiorentina dat vlijmscherp tegenprikt. Simeone - zoon van - knikt pal in de handen van Reina. Nieuwe waarschuwing.

15u38: Bijna Mertens!

Een vrijschop van Jorginho blijft in het pak hangen, waarna Mertens een ploegmaat voor doel zoekt. De voorzet van onze landgenoot wordt echter onderschept. Fiorentina houdt de zaakjes tot dusver goed gesloten achterin.

AFP

15u35: Het mag nét iets meer zijn

Wil Napoli vandaag de leidersplaats bemachtigen in de Serie A, zal het toch een versnelling hoger moeten schakelen. Er wordt langs beide kanten nu te makkelijk balverlies geleden.

15u27: Vermoeidheid?

Echt fris ogen de manschappen van Sarri niet. Speelt de midweekmatch van in Rotterdam Napoli nog parten? Ook Mertens is stilaan wat uit de match verdwenen. Fiorentina is minstens de evenknie.

15u20: Fiorentina groeit in de match

Na een beginfase waarin het vooral achter de bal moest hollen, groeit Fiorentina meer en meer in de match. Vooral Théréau maakt het de Napolitaanse defensie knap lastig.

REUTERS

15u12: 0-1 afgekeurd!

Een knappe solo van Théréau (kent u hem nog?) resulteert in de vroege 0-1, maar het doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel. De aanvaller (ex-Anderlecht en ex-Charleroi) stuurt Simeone nét te laat het straatje in, waardoor die laatste terecht wordt afgevlagd.

Fiorentina kwam bijna op voorsprong in het Stadio San Paolo maar @simeonegiovanni stond buitenspel. 🚫 #NapoliFiorentina pic.twitter.com/z3YKWGcwXg Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

15u07: Bedrijvige Mertens

Het initiatief komt in de openingsfase, zoals we konden verwachten, van Napoli. Mertens toont zich bedrijvig en legt de bal panklaar voor Jorginho, maar de Italiaan met Braziliaanse roots knalt hoog over.

REUTERS

15u: Wedstrijd in San Paolo afgetrapt

Geen winterse toestanden in Napels, waar Mertens en co aan hun opdracht tegen Fiorentina zijn begonnen. Na de nederlaag vorig weekend tegen Juventus en de pijnlijke uitschakeling in de Champions League, wil Napoli vandaag maar wat graag opnieuw met de overwinning aanknopen.

14u40: Welkom!

Dries Mertens en Napoli beginnen om 15u al aan het treffen met Fiorentina. De inzet voor de Napolitanen: de leidersplaats. Mits winst doet Napoli opnieuw haasje-over met Juventus en Inter. Mertens start zoals verwacht in het basiselftal.



Een kwartiertje later start de onvervalste Merseyside derby tussen Liverpool en Everton. Basispion Mignolet en Liverpool kunnen zich op Anfield naast Chelsea hijsen op plek drie. Dan moet er wel gewonnen worden van de stadsgenoot.