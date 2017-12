LIVE buitenlands voetbal: Higuain scoort tegen zijn ex-club en legt San Paolo het zwijgen op MH

20u45 0 AFP Buitenlands Voetbal In onze vaderlandse competitie krijgt Charleroi vanavond al het bezoek van KV Oostende. Maar ook in het buitenland staat er voetbal op ons te wachten. Dé absolute topaffiche vanavond is de clash tussen Napoli en Juventus. Alle ontwikkelingen kan u bij ons alvast LIVE volgen!

21u00: 11' GOAL! Higuain scoort tegen ex-club

Een scherpe tegenaanval van Juventus resulteert in een vroege goal. Higuain verschijnt plots oog in oog met Reina en de Argentijn twijfelt niet: 0-1.

13' - GOOOOOLLLL!!! PIPAAAAA!!!! 0-1!!! Suggerimento di @PauDybala_JR e destro preciso di @G_Higuain sul primo palo a freddare Reina!!! ⚽️#NapoliJuve 🏳️🏴 #FinoAllaFine pic.twitter.com/MYVAezN1kC JuventusFC(@ juventusfc) link

20u59: 10' Balbezit Napoli

Het balbezit is voor de Napolitanen in de openingsfase. Het blok dat Juve-coach Allegri heeft neergezet, staat voorlopig pal.

20u52: 4' Higuain stuit op Reina

Juventus deelt een eerste prik uit. Higuain wordt de door defensie geloodst en probeert het leer over Reina te liften. De voormalig Napoli-spits, die wordt uitgefloten door de thuisaanhang in San Paolo, stuit echter op de Spaanse doelman.

20u48: 1' Kraker op gang gefloten

Squadre in campo 👍#NapoliJuve ⚽️ #SerieATIM 🇮🇹 #ForzaNapoliSempre 💪 pic.twitter.com/QxXV3pUMAS Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

20u40: Opstellingen Napoli - Juventus

#NapoliJuve: la nostra formazione ufficiale! #SerieATIM #ForzaNapoliSempre

Sponsored by #EuronicsGruppoTufano pic.twitter.com/vUpiyAKKLO Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Juventus XI: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain



Subs: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi#NapoliJuve JuventusFC(@ juventusfc) link

20u26: AS Roma boekt vlotte zege tegen SPAL 2013

AS Roma houdt eenvoudig stand en wint zo met 3-1 van SPAL 2013. De club van Rode Duivel Radja Nainggolan staat na veertien partijen op de vierde plek in de Serie A, op vier punten van leider Napoli. Promovendus SPAL 2013 blijft achter met tien punten.

19u48: 55' Eerredder of aansluitingstreffer?

Uit het niets versieren de bezoekers een strafschop. Viviani ziet zijn panenka nog met de vingertoppen gered door Becker, maar in de herneming is het dan toch prijs voor de 25-jarige verdedigende middenvelder van SPAL: 3-1.

19u46: 53' AS Roma toont geen genade

De Romeinen hebben geen kind aan SPAL en vroeg in de tweede helft hangt nummer drie in het mandje. Pelligrini zorgt met een rake kopslag voor de 3-0.

19u30 Welkom!

AS Roma, dat het op dit moment opneemt tegen promovendus SPAL 2013, lijkt op weg naar een vlotte zege. De Romeinen, zonder de geblesseerde Nainggolan, leidt bij de pauze met 2-0 dankzij goals van Dzeko en Strootman. De bezoekers werden overigens na 9 minuten al tot tien herleid. Uitkijken doen we toch vooral naar de absolute kraker tussen Napoli en Juventus (20u45). Delen Mertens en co hun concurrent uit Turijn een tik uit?