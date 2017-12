LIVE BUITENLANDS VOETBAL: De Bruyne slaat toe! City op weg naar ruime zege én record MH

20u15 0 Photo News Buitenlands Voetbal Manchester City en De Bruyne gaan vanavond op recordjacht. Een zege van de Citizens in Wales tegen Swansea betekent een 15de opeenvolgende overwinning in de Engelse hoogste afdeling. Nooit slaagde een club daarin. Verder komen er nog tal van Belgen aan de bak in de Premier League. Maar ook de Coppa Italia, de Bundesliga én de Franse Ligabeker staan vanavond op het programma. Alle ontwikkelingen van het buitenlands voetbal kan u bij ons LIVE volgen!

21u19: DE BRUYNE SCOORT!

De 0-2 is al een feit en het is De Bruyne die voor de tweede treffer tekent. Een scherp aangesneden vrijschop van onze landgenoot waait voorbij alles en iedereen in de verste hoek. City op rozen.

21u16: Eenrichtingsverkeer

Je hebt niet het gevoel dat Swansea ook maar iets in de pap kan brokken tegen dit City. De 0-2 hangt, met nog een kwartier te gaan voor de pauze, in de lucht.

21u12: Daar is de 0-1!

Een dekkingsfout van jewelste resulteert in de 0-1 na 27 minuten voetballen. Bernardo Silva borstelt de bal voor doel richting David Silva. Die laatste werkt moederziel alleen met een knap hakje af: 0-1 City. De lichtvoetige Spanjaard scoort zo voor de derde PL-match op een rij.

GOOOOAAAAAL | Silva to Silva as @BernardoCSilva finds @21LVA to give City the lead! #swansvcity



⚪️ 0-1 🔵 pic.twitter.com/nMovz6p1yo Manchester City(@ ManCity) link

21u08: Zwakke voorzet De Bruyne

De motor van De Bruyne moet vanavond nog op gang komen. Onze landgenoot levert ditmaal een ondermaatse voorzet af.

21u05: Wachten op een flits

City heeft voortdurend het leer in eigen rangen in Wales. Veel gaten vinden de Citizens echter nog niet in de witte muur die Swansea-coach Paul Clement heeft geposteerd.

21u00: Ook andere matchen gestart

Ook op Anfield, Old Trafford en Wembley is de bal aan het rollen gebracht. Welke rol vertolken de Belgen vanavond?

20u58: Opportunistische poging De Bruyne

De Bruyne loopt zich slim vrij aan de tweede paal en neemt het leer ineens op de slof. Zonder succes, want zijn volley waait ver over en naast.

20u54: Waarschuwing Swansea

Swansea, allerlaatste in het klassement, wil zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Ayew vuurt een eerste waarschuwing af aan het adres van City. Doelman Ederson gaat goed plat.

20u50: Eerste prik City

De openingsminuten leverden geen doelgevaar op, maar plots komt City meermaals gevaarlijk opzetten. Eerst slalomt Agüero door de thuisdefensie. Zijn schot strandt vervolgens in het zijnet. Even later moet Fabianski aan de bak op een afstandsschot van Fernandinho.

20u45: Bal rolt in Wales!

De Bruyne en City zijn inmiddels begonnen aan hun jacht richting de vijftiende competitiezege op een rij. Kan hekkensluiter Swansea het de Citizens moeilijk maken?

20u25: Lukaku op revanche belust tegen Bournemouth

In welke mate is United en dan vooral Lukaku hersteld van de opdoffer in Manchesterderby? Coach Mourinho behoudt alvast het vertrouwen in de Rode Duivel.

Tonight's #MUFC line-up to face Bournemouth... 🔴 pic.twitter.com/xSPLdJTllI Manchester United(@ ManUtd) link

📋 Here's how we line up against @ManUtd this evening... #afcb 🍒 pic.twitter.com/rhRDirIN96 AFC Bournemouth 🍒(@ afcbournemouth) link

20u20: Vertonghen vs. Ryan

Tottenham haalde afgelopen weekend nog eens ouderwets uit tegen Stoke City (5-1). Bij de Spurs krijgt Vertonghen een basisplaats vanavond. Dembélé moet dan weer vrede nemen met een plek op de bank. Kan het Brighton van Ryan (ex-Club en ex-Genk) het nummer zeven in de Premier League iets in de weg leggen op Wembley?

Here is how #BHAFC line up for tonight's match against @SpursOfficial at @wembleystadium. #TOTBHA pic.twitter.com/uHi1GVnfM0 BHAFC ⚽️(@ OfficialBHAFC) link

20u10: Géén Mignolet bij Liverpool

Liverpool-coach Klopp opteert voor Karius tussen de palen. Mignolet moet zo, voor een zoveelste keer, zijn plaats afstaan aan de Duitser. De Reds kunnen vanavond over Burnley, dé verrassing dit seizoen, naar plek vier springen.

📋LFC's team to take on @WBA this evening...https://t.co/PLePl2OG7m pic.twitter.com/VDitcgHgeI Liverpool FC(@ LFC) link

📷 Our team taking on @LFC...#LIVWBA pic.twitter.com/ocP4hv70Mb West Bromwich Albion(@ WBA) link

20u05: De Bruyne en City richting record

Zege nummer 15 op een rij: daar is het Manchester City vanavond om te doen. De Bruyne kan alvast de voortrekker worden in de jacht op dat record. Onze landgenoot start zoals verwacht in de basis.

CITY XI | Ederson, Danilo, Sterling, Aguero, Mangala, De Bruyne, Delph, Silva (C), Fernandinho, Otamendi, Bernardo #swansvcity Manchester City(@ ManCity) link

Just the 1️⃣ change for the #Swans this evening…



Here’s how we will line up against @ManCity: pic.twitter.com/0WFyUcMGmc Swansea City AFC(@ SwansOfficial) link

19u29: EXIT PRAET EN SAMPDORIA IN COPPA ITALIA

Geen kwartfinales voor Sampdoria in de Coppa Italia. Een strafschop in minuut 90 beslechtte het pleit van Praet en co. Fiorentina mag dromen van meer.

19u23: 3-2 in slotminuut!

Het regent strafschoppen vanavond in Florence, ditmaal opnieuw in het nadeel van Praet en Sampdoria. Veretout blijft voor de tweede keer ijzig kalm vanop de stip en knalt Fiorentina naar de kwartfinales, zo lijkt.

19u11: Daar is de gelijkmaker dan toch (2-2)

Ook de bezoekers versieren een strafschop en benutten die elfmeter. Gaston Ramirez schuift de gelijkmaker nét buiten het bereik van de doelman in de rechterbenedenhoek. Verlengingen in de maak?

19u05: Ei zo na 2-2

Het zit Praet en zijn ploegmakkers ook niet mee vanavond. Sampdoria-aanvaller Caprari schildert een vrije trap pal tegen de paal. Het blijft 2-1.

18u52: Fiorentina leidt opnieuw (2-1)

Vanop de stip knalt Veretout Fiorentina voor de tweede keer op voorsprong. De 24-jarige Fransman bezorgt zijn team iets voor het uur de 2-1.

18u43: Praet weinig opvallend

De wedstrijd zit behoorlijk op slot en ook Praet vindt de sleutel vooralsnog niet. Hij vertolkt een weinig opvallende rol in Florence. We zijn intussen vijf minuten ver in de tweede helft.

18u21: RUST

Alles nog mogelijk na de pauze in het Stadio Artemio Franchi. 1-1 is de stand bij de koffie. Stevenen we, net als gisteren bij Inter, af op verlengingen en strafschoppen?

18u12: Sampdoria komt langszij! (1-1)

Ze speelden nauwelijks iets klaar tot dusver, maar in minuut 38 komt Sampdoria dan toch langszij. Barreto, die op het middenveld naast Praet plaatsneemt, knalt een afvallende bal binnen de zestien tegen de touwen. Alles te herdoen.

17u55: Dipje

Ondanks de knappe zesde plaats in de Serie A, zit Sampdoria in een dipje. Van de laatste vier matchen werd er maar één keer gewonnen. Een nederlaag vanavond betekent meteen exit Sampdoria in de Coppa Italia. Na ruim twintig minuten voetballen leidt Fiorentina nog steeds met 1-0.

17u35: Dramatische start voor Praet en co

Nog geen twee minuten onderweg in Florence of Praet en zijn ploegmakkers mogen al achtervolgen. De bezoekende defensie laat zich ringeloren in de rug en Babacar profiteert optimaal: 1-0 Fiorentina.

17u: Welkom!

Starten doen we zo dadelijk al met de Coppa Italia. Om 17u30 trekt Praet, die overigens in de basis start, met Sampdoria naar Fiorentina. Dat de Italiaanse beker een onvoorspelbare competitie is, bleek gisteren al. Het grote Inter, leider in de Serie A, kwalificeerde zich tegen derdeklasser Pordenone Calcio pas na strafschoppen voor de kwartfinales.

📄 #Giampaolo ha fatto le sue scelte: ecco il nostro undici per #FiorentinaSamp di #TIMCup.



📢 Forza ragazzi, #CoppaItalia sarà! pic.twitter.com/3QhMhxUe52 U.C. Sampdoria(@ sampdoria) link