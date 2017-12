Herbeleef hoe Chelsea zwaar uithaalde tegen Stoke en hoe Man. United twee punten én Lukaku verloor tegen Southampton Thomas Lissens

19u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Buitenlands Voetbal Het voetbal in de Jupiler Pro League ligt enkele weken stil, maar in het buitenland zijn ze wel nog aan het voetballen. Zowel in de Serie A, als in de Premier League staat er vandaag flink wat actie op het programma En in deze liveblog hoeft u daar niets van te missen!

20u25: Het zit erop!

De wedstrijd op Old Trafford zit erop. Southampton kaapt een puntje mee en dat is niet helemaal onverdiend. United verloor al snel Lukaku na een stevige botsing met Southampton-verdediger Hoedt.

20u22: Toegevoegde tijd

We krijgen nog drie minuten toegevoegde tijd op Old Trafford.

20u20: Windstil

Het tempo is alweer wat gaan liggen na de afgekeurde treffer van Pogba. Kan United nog winnen? We zitten in de laatste minuut van de reguliere speeltijd.

20u13: 1-0 van Pogba afgekeurd!

Old Trafford mag dan toch ontploffen, al is de vreugde van korte duur. Pogba verlengt een schot van Matic in doel, maar de Franse middenvelder stond buitenspel toen het schot vertrok. Géén 1-0, United heeft nog iets minder dan tien minuten.

20u10: Rashford heeft veel tijd nodig!

Martial zet zich goed door op links en via de invaller valt het leer voor de voet van Rashford. Die probeert de bal in de verste hoek te duwen, maar Yoshida staat in de weg.

20u05: United faalt in de zone van de waarheid

Tot op de zestien van Southampton gaat het meestal redelijk voor United, maar dan loopt het toch vaak spaak. De voorzetten zijn ondermaats, waardoor het wachten blijft op echt goede kansen.

19u55: Geen winnaar in Milaan

De topper tussen Inter en Lazio zit erop. In een onderhoudende partij kregen de fans toch geen doelpunten te zien: 0-0 en daar schiet geen van beide teams veel mee op.

AP Perisic in duel met Marusic, twee spelers die in het verleden in ons land speelden.

19u50: Smerige elleboog Young

Ashley Young laat zich op negatieve wijze opmerken. De winger deelt voorafgaand aan een hoekschop een smerige elleboog uit aan Tadic, maar dat ontsnapte aan het oog van de wedstrijdleiding.

19u43: De Gea met ultieme voetveeg

Long, al maanden op zoek naar een treffer, zorgt bijna voor de 0-1. De Ierse spits is het eindpunt van een flukse counter van de bezoekers en trapt voor de neus van Matic. Maar met een ultieme voetveeg werkt De Gea de bal nog over zijn dwarsligger. Wat een parade!

19u39: Tweede helft in Manchester

Op Old Trafford is de tweede helft begonnen. Kunnen de mannen van Mourinho een derde opeenvolgende puntendeling nog vermijden?

19u35: Wat een save van Handanovic!

Handanovic toont dat hij nog steeds een van de beste doelmannen van de Serie A is. De ingevallen Felipe Anderson vuurt een prima schot af naar de verste hoek, maar met een ultieme save kan de doelman van Inter de 0-1 voorkomen.

19u30: Lukaku voorlopig nog op Old Trafford

Romelu Lukaku wordt op dit moment op Old Trafford verzorgd, niet in het ziekenhuis. Volgens de eerste diagnoses valt zijn hoofdblessure mee. Lees HIER alle updates over de toestand van de Rode Duivel.

19u25: Videoref steelt weer de show in Italië!

In de Italiaanse topper tussen Inter en Lazio eist de videoref, net als eerder deze middag in de match van AS Roma, een hoofdrol op. Lazio speelt door de VAR immers een strafschop kwijt die het eerst wel kreeg na vermeend handspel van Skriniar. Jordan Lukaku is ingevallen bij de bezoekers.

Na tussenkomst van de VAR, krijgt Lazio géén strafschop na handspel van Skriniar!

19u20: Eerste helft achter de rug

Geen goals in de eerste helft, maar wel een zware blessure voor Romelu Lukaku. De spits van Manchester United kwam in een kopduel stevig in botsing met Southampton-speler Wesley Hoedt en moest op een brancard van het veld verlaten. Op verdere informatie omtrent de toestand van 'Big Rom' is het nog wachten.

19u14: Lingard kopt voorlang

Daar is dan toch bijna de 1-0 voor United. Lingard kan zijn hoofd tegen een voorzet vanaf links zetten, maar de jonge Brit kopt voorlangs. Wij krijgen zes minuten toegevoegde tijd, en daar heeft de blessurebehandeling van Lukaku natuurlijk alles mee te maken.

19u: United probeert lijn in zijn voetbal te krijgen

De rust nadert met rasse schreden en op de counter na konden de roodhemden voorlopig maar weinig tonen. Southampton blijft eenvoudig overeind, en probeert er zelf op tijd en stond gevat uit te komen.

18u50: We voetballen intussen weer

Na een minutenlang oponthoud na de blessure van Lukaku rolt de bal weer in Manchester. United kon ondertussen al eens gevat counteren, maar de voorzet van Mkhitaryan was te zwak.

18u44: Lukaku afgevoerd op brancard met zuurstofmasker

Minutenlang lag het spel stil. Goed zag het er niet uit. Op de draagberrie en met zuurstofmasker op de mond verliet Romelu Lukaku het veld na een vreselijke botsing met Southampton-speler Wesley Hoedt.

Laten we hopen dat dit meevalt voor @RomeluLukaku9!

18u38: Lukaku aangeslagen

Romelu Lukaku blijft op het gras liggen na een duel met Hoedt. De Nederlandse verdediger kopte vol op het achterhoofd van Lukaku, die met een draagberrie het veld lijkt te moeten verlaten. Rashford moet zich al opwarmen.

18u33: Lukaku kopt meteen prima kans over!

Bijna klimt United snel op voorsprong. Pogba vindt de vrijstaande Mata op rechts en de Spanjaard brengt de bal goed voor doel. Lukaku kan in de rug van Hoedt koppen, maar hij zet de bal vanop enkele meters over.

18u30: We voetballen op Old Trafford!

De wedstrijd tussen Manchester United en Southampton is op gang geflopten. Kunnen Lukaku en co weer aanknopen met een driepunter?

18u23: Milinkovic-Savic met een loeier

De club uit Rome is de betere ploeg. Eerst legt Immobile slim terug bij ex-Genkenaar Milinkovic-Savic die met een hard strak schot Handanovic op de proef stelt. Enkele tellen later gaat een kopbal van Bastos naast.

Eerste kans van de partij: Handanovic redt de poging van Milinkovic-Savic!

18u17: Eerste kansje is voor Lazio

Na een kalm wedstrijdbegin steekt Lazio als eerste de neus aan het venster. Na een knappe combinatie kan Luis Alberto afdrukken, maar ervaren rot Handanovic heeft geen enkel probleem met de schuchtere poging.

18u10: Jordan Lukaku op de bank bij Lazio

Intussen is de tweede pot in de Italiaanse hoogste voetbalklasse aan de gang. Met een duel tussen Inter en Lazio Roma staan de nummers 3 en 5 uit de serie A tegenover elkaar. Bij de bezoekers zit Jordan Lukaku op de bank.

⏱ | Here we go, let's secure those points for this great crowd! #FORZAINTER ⚫️🔵#InterLazio

18u: Lukaku in de basis bij Manchester United

Mourinho zou hem naar eigen zeggen graag eens wat rust gunnen, maar vanavond staat Romelu Lukaku toch gewoon in de basis tegen Southampton. Zlatan Ibrahimovic, die tegen Burnley nog naast Lukaku in de spits startte, staat niet op het wedstrijdblad.

The team news is in! Here's how #MUFC line up for our final match of 2017... #MUNSOU

The teams are in!



The teams are in!

Here's the #SaintsFC side for the clash with #MUFC:

17u58: Benevento boekt na negentien speeldagen eerste zege in Serie A

Benevento bewaarde in de Serie A zijn eerste competitiezege voor de laatste wedstrijd van het jaar. Massimo Coda maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Chievo Verona (1-0). Benevento had aan de eerste achttien competitieduels slechts één puntje overgehouden.

17u55: Wedstrijden van 16u afgefloten!

Alle wedstrijden die om 16u zijn begonnen, werden inmiddels afgefloten. De eindstanden:

Chelsea - Stoke: 5-0

Liverpool - Leicester: 2-1

Bournemouth - Everton: 2-1

Huddersfield - Burnley: 0-0

Newcastle - Brighton: 0 - 0

Watford - Swansea: 1-2

17u52: Narsingh doet het voor Swansea!

Hekkensluiter Swansea boekt in extremis nog een belangrijke zege tegen Watford. Na de late gelijkmaker doet de Nederlandse winger Luciano Narsingh er nog een winnende treffer bij: 1-2. Kabasele en co geven in het absolute slot de zege nog helemaal weg.

17u51: De buit is binnen!

Ref Friend maakt een einde aan de partij. Chelsea wint met 5-0 en springt minstens tot vanavond over Manchester United naar de tweede plek.

17u48: Batshuayi kraakt zijn schot

We zitten inmiddels in de toegevoegde tijd en daarin probeert ook Batshuayi zijn goaltje nog mee te pikken. 'Batsman' haalt uit van buiten de zestien, maar zijn schot is gekraakt en gaat naast.

17u56: GOAL! Zappacosta zorgt dan toch voor forfaitcijfers!

Niet Michy Batshuayi, maar een andere invaller zet de forfaitscore op het bord op Stamford Bridge. Davide Zappacosta komt goed naar binnen met de bal en verschalkt Butland met een streep in de korte hoek.

17u42: GOAL! Ayew lijkt Kabasele en co twee puntjes te ontfutselen

In de eerste helft knalde hij al een keer op de lat, maar nu is het dus wel raak voor Jordan Ayew. De zoon van Abédi Pelé brengt Swansea op gelijke hoogte tegen het Watford van Christian Kabasele.

WE'RE LEVEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17u33: GOAL! Salah doet het wéér voor Liverpool!

Ondertussen blijft Mohamed Salah maar scoren voor Liverpool. De Egyptenaar maakt er met zijn zeventiende van het seizoen 2-1 van tegen Leicester. Sinds de opstart van de Premier League scoorden enkel Luis Suárez (22 in 2013/14) en Robbie Fowler (18 in 1995/96 en 17 in 1994/95) er meer dan zeventien in 21 matchen.

Action Images via Reuters Soccer Football - Premier League - Liverpool vs Leicester City - Anfield, Liverpool, Britain - December 30, 2017 Liverpool's Mohamed Salah celebrates with team mates after scoring their second goal Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

AFP Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Leicester at Anfield in Liverpool, north west England on December 30, 2017. / AFP PHOTO / Paul ELLIS / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /

17u31: GOAL! Willian maakt er 4-0 van vanaf de stip!

Batshuayi zette Willian met een listig balletje meteen op weg naar de 4-0, maar de Braziliaan werd tegen de grond gewerkt in de zestien door Cameron. Strafschop, oordeelde ref Friend, en Willian zette die ook om: 4-0!

17u28: Batshuayi én Ngoy erop

Er mogen twee jonge Belgen invallen op Stamford Bridge. Bij Chelsea is Batshuayi de derde invaller, Hazard blijft dus op de bank, en bij Stoke komt jeugdinternational Julien Ngoy (20) de rangen versterken.

17u22: Komt Hazard wel van de bank?

Van een echte wedstrijd is al een tijdje geen sprake meer op Stamford Bridge en dus lijkt de kans bestaande dat Eden Hazard, net als Fabregas, vandaag zelfs niet meer van de bank zal komen. Woensdag staat de topper tegen Arsenal al op het programma en dus is het niet ondenkbaar dat Conte zijn smaakmakers wat extra rust gunt in deze drukke weken. Dat geldt nu ook voor Kante, die vervangen wordt door Bakayoko.

"Hey Hazard what do you think of the gossip of you going to Man United for £90M to work with Mourinho"

17u16: Morata laat de 4-0 weer liggen

Het is voorlopig toch niet de namiddag van Alvaro Morata. De Spanjaard kan alweer alleen richting Butland trekken, maar Morata mist opnieuw. Kan Chelsea nog scoren na rust? Met Zappacosta bracht Conte alvast een frisse kracht tussen de lijnen.

17u12: GOAL! Salah zet Liverpool op 1-1!

De bordjes hangen weer gelijk op Anfield! Met zijn zestiende competitiegoal van het seizoen brengt Mohamed Salah de 'Reds' weer op gelijke hoogte. Salah had al een voet in 21 PL-goals van Liverpool dit seizoen, vorig jaar haalde geen enkele speler dat aantal, en we zijn nog maar december..

17u10: Courtois houdt zijn netten voorlopig schoon!

Berahino heeft de kans om er 3-1 van te maken, maar met een uitstekende parade zorgt Courtois ervoor dat zijn netten voorlopig schoon blijven. Puik werk van de Rode Duivel!

17u02: Hoeveel keer scoort Chelsea nog?

De tweede helft is op gang getrapt op Stamford Bridge. Hazard blijft voorlopig op de bank zitten. Kan Chelsea de score nog wat uitdiepen?

16u52: Roma blijft steken op 1-1!

Het zit erop, AS Roma komt niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Sassuolo en speelt zo voor de eerste keer gelijk in eigen huis dit seizoen. Nainggolan en co hebben wel reden om te balen, want de videoref keurde twee Romeinse goals af (ééntje van Dzeko en ééntje van Florenzi).

16u44: Videoref keurt nu ook de 2-1 van Florenzi af

Roma lijkt dan toch de zege te pakken, maar de videoref beslist om nu ook de treffer van Florenzi af te keuren. El Shaarawy, die stoorzender speelde, vertrok vanuit buitenspelpositie. Florenzi, die al op de atletiekpiste van het Stadio Olimpico stond om te vieren, wordt zo met zijn voetjes op de grond gezet.

16u40: 3-1 van Diouf onterecht afgekeurd!

Als de bezoekers dan toch eens voor gevaar zorgen, dan wordt de 3-1 van Diouf onterecht afgekeurd. Diouf jaagt de bal door de benen van Courtois, maar de spits wordt teruggefloten door de wedstrijdleiding. Handspel? Buitenspel? Geen van de twee opties lijkt het geval te zijn.

16u36: Sassuolo klimt op gelijke hoogte tegen Roma!

Is AS Roma dan toch op weg naar puntenverlies? Minder dan een kwartier voor tijd klimt Sassuolo immers op 1-1. Missiroli kopt een voorzet vanop enkele meters voorbij Alisson Becker. Alles te herdoen voor Nainggolan en co.

Simone Missiroli maakt gelijk voor @SassuoloUS!



🇮🇹 #RomaSassuolo

Simone Missiroli maakt gelijk voor @SassuoloUS!

🇮🇹 #RomaSassuolo

📺 LIVE op Eleven Sports 1

16u34: Mosterscore op komst in Londen?

Morata leek op weg naar de 4-0, maar de Spanjaard had te veel tijd nodig en verprutste zo de kans. Toch lijkt Chelsea op weg naar een monsteroverwinning. Toen de 'Blues' in 2010 met 7-0 wonnen tegen Stoke, hadde, ze 44 minuten nodig om tot 3-0 uit te lopen. Vanmiddag waren dat er 23.

16u29: Dzeko ziet zijn 2-0 afgekeurd

Roma lijkt op 2-0 te klimmen dankzij een schitterende pegel van Dzeko, maar de treffer wordt -met de hulp van de videoref- afgekeurd. De Bosniër stond buitenspel toen hij werd aangespeeld.

16u23: GOAL! Pedro maakt er al 3-0 van!

De slechtste defensie van de Premier League doet haar reputatie alle eer aan. Na 23 minuten kijkt Stoke immers al tegen een 3-0-nederlaag aan. Nu is het Pedro die, op aangeven van Willian, kan scoren. Chelsea gebruikt de mannen uit Stoke-on-Trent als speelbal.

16u20: Pedro trapt in de armen van Butland

Pedro tekent al voor de zevende doelkans van Chelsea. De Spaanse winger komt naar binnen en schiet, maar zijn poging is te zwak om Butland te verontrusten. Er hangt wel een derde thuistreffer in de lucht.

16u15: Ook Kabasele en co mogen vieren

Christian Kabasele ontvangt met Watford hekkensluiter Swansea en na elf minuten brengt Andre Carrillo de 'Hornets' op 1-0. Carillo is de eerste Peruaan die kan scoren in de Premier League sinds Nolberto Solano, die op 11 mei 2008 scoorde in het 2-2-gelijkspel van West Ham tegen Aston Villa.

16u08: GOAL! Drinkwater maakt er al 2-0 van met schitterend afstandsschot!

Wat een begin van de 'Blues'! Vanaf de bank zien Hazard en Batshuayi hoe Chelsea al na acht minuten op 2-0 klimt tegen Stoke City. Drinkwater zorgt er met een fantastisch afstandsschot voor dat Butland zich al een tweede keer mag omdraaien.

Tussen al dat feesten in, kan een beetje drinkwater al eens smaken! 🚰

16u05: GOAL! Karius mag zich al meteen omdraaien

Op Anfield klimt Leicester City al snel op 0-1. Karius brengt Matip in de problemen met een uittrap, waarna de Duitser ook dramatisch inspeelt. Leicester neemt het geschenk in ontvangst en uiteindelijk kan Vardy het leer simpel in doel rammen: 0-1!

⚽️💥 Jamie Vardy celebrates with Riyad Mahrez after giving the Foxes an early lead! #LivLei

16u04: GOAL! Nu wel raak voor Rüdiger!

De gemiste kans van Rüdiger was uitstel van executie, zo bleek. De Duitser, met roots in Sierra Leone, buffelt de bal na drie minuten dan toch voorbij Butland. De prima voorzet was van Willian.

16u02: Rüdiger kan al bijna scoren

Chelsea krijgt meteen een hoekschop en die levert ook bijna de snelle 1-0 op. Rüdiger duikt sluw op in de eerste zone, maar de Duitse international kan het leer niet in doel verlengen.

16u00: We zijn begonnen!

De bal rolt op Stamford Bridge. Springt Chelsea minstens voor even over Manchester United naar de tweede plaats?

15u53: Morata denk aan de fans

Alvaro Morata staat wel in de basis en de spits dacht voor aanvang van de partij nog even aan de fans. De Spanjaard trakteerde een man in de tribune op een wel heel speciaal nieuwjaarsgeschenk...

15u50: Conte moeit zich niet met situatie rond Hazard

Hij wilde gisteren tijdens zijn persbabbel niet ingaan op de quotes van papa Hazard, maar toch laat Antonio Conte Eden Hazard vandaag uit de basis voor de thuismatch tegen Stoke City. "Ik ga me niet moeien, het is een gesprek tussen de speler, zijn makelaar en de club", aldus Conte. "Ik wil wel zeggen dat ik fier ben om met Hazard te werken. Hij is een prima speler en heeft nog veel ruimte om te verbeteren en één van de beste spelers ter wereld te worden."

15u45: Rusten in Rome

Na rust viel de partij wat stil in Rome. Nainggolan en co leken tevreden met de 1-0, terwijl de bezoekers niet in staat waren om voor echt gevaar te zorgen.

15u33: GOAL! Pellegrini doet de netten trillen!

Daar is de verdiende voorsprong voor Roma. Dzeko vertolkt prima de rol van targetspits en legt de bal panklaar voor Pellegrini, die simpel in de verste hoek knalt. 1-0, tapt Sassuolo nu uit een ander vaatje?

15u30: Miangue leidt al met 0-2

De Belgische jeugdinternational Senna Miangue speelt met Cagliari op bezoek bij Atalanta. En ietwat verrassend leiden de bezoekers ook met 0-2. De twee doelpunten, van Pavoletti en Padoin, vielen op hoekschop.

15u22: Bedrijvige Nainggolan

Radja Nainggolan neemt zoals gewoonlijk het voortouw bij Roma. 'Il Ninja' laat zich gretig in het spel betrekken, recupereert flink wat ballen en zonet zette hij ook twee tegenstanders enig mooi in de wind. Kan hij zijn naam vandaag op het scorebord zetten?

15u12: Van Dijk op Anfield

Zijn monstertransfer van 89 miljoen naar Liverpool is in kannen en kruiken en de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk komt zijn nieuwe ploegmaats meteen ook aanmoedigen. Bij zijn aankomst werd de kopbalsterke ex-speler van Groningen en Southampton alvast op gejuich onthaald door de Liverpool-fans.

15u03: Dzeko knalt over

In Rome zijn ze er intussen al aan begonnen en nog binnen de eerste minuut kan Roma al voor dreiging zorgen. Dzeko zetten een prima aanval op en was zelf het eindstation, maar de Bosnische prijsschutter knalde hoog over.

15u: Depoitre en Defour starten wel

In het John Smith's Stadium komen wel twee landgenoten aan de aftrap. Laurent Depoitre krijgt het vertrouwen bij Huddersfield, Steven Defour bij Burnley. Op de vorige speeldag scoorde Defour nog met een magistrale vrijschop tegen Man. United.

TEAM NEWS with @ViessmannUK: Head Coach David Wagner has made three changes to his #htafc starting line-up for today’s @premierleague match against @BurnleyOfficial.



➡️ @ScottyMalone28, @FloHadergjonaj & @laudepoitre

TEAM NEWS: Here's your Clarets team to face @htafcdotcom today.

TEAM NEWS: Here's your Clarets team to face @htafcdotcom today.

15u: Géén Hazard bij Chelsea

Ook bij Chelsea start een Belg die normaal vaste waarde is op de bank. Eden Hazard kreeg bij de 'Blues', net als Michy Batshuayi, immers geen plaats in de opstelling. Zijn de woorden van papa Thierry dan toch niet zo goed ontvangen op Stamford Bridge? Thibaut Courtois staat wel gewoon tussen de palen.

Here's the team to play Stoke: Courtois; Azpilicueta, Cahill (c), Rudiger; Moses, Kante, Drinkwater, Alonso; Willian, Morata, Pedro. #CHESTK

15u: Mignolet op de bank bij Liverpool

Verrassing in de opstelling van Liverpool: Simon Mignolet zit op de bank, Loris Karius speelt. Mignolet lijkt zo toch wat gestraft te worden door Klopp voor zijn flatertje tegen Arsenal. Liverpool ontvangt straks Leicester City op Anfield.

14u40: Nainggolan en co gooien de spieren los

Op de aftrap is het nog twintig minuutjes wachten en dus gooien Nainggolan en co nog snel even de spieren los in het Stadio Olimpico. Roma kan tegen Sassuolo voor de dertiende keer dit seizoen winnen in de Serie A.

14u30: Eerste scorende invaller bij Milan

Opvallend: Calhanoglu was nog maar de eerste invaller die dit seizoen kon scoren bij AC Milan. In de achttien voorgaande Serie A-matchen kon geen enkele 'frisse' speler zijn naam op het scorebord zetten. Crotone en Benevento wachten nog steeds op een scorende invaller.

14u15: Milan en Fiorentina delen de punten

AC Milan heeft opnieuw punten laten liggen in de competitie. De rood-zwarten uit Milaan speelden 1-1 gelijk op bezoek bij Fiorentina. Giovanni Simeone bracht de paarsen op voorsprong in minuut 71, maar drie minuten later legde Hakan Calhanoglu de eindstand al vast.

2 goals in 3 minuten! 1️⃣-1️⃣



🇮🇹 #FiorentinaMilan



2 goals in 3 minuten! 1️⃣-1️⃣

🇮🇹 #FiorentinaMilan

📺 LIVE op Eleven Sports 1

14u: Opstelling Roma

Radja Nainggolan staat bij AS Roma in de basis voor het thuisduel tegen Sassuolo. 'Il Ninja' krijgt De Rossi en Pellegrini naast zich op het middenveld.

🛎️🛎️🛎️



🛎️🛎️🛎️

Ecco come scenderemo in campo oggi per #RomaSassuolo 🔶🔴#ASRoma

14u: Kan Praet uitblinken?

Dennis Praet staat andermaal in de basis bij Sampdoria. De ex-middenvelder van Anderlecht ontvangt laagvlieger SPAL uit Ferrara.