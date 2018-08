LIVE (21u). Madrileens onderonsje pepert Europese supercup, pakt Courtois al zijn eerste prijs? Redactie

15 augustus 2018

00u00 0 Real Madrid RMA RMA 0 21u00 0 ATL ATL Atlético Madrid Buitenlands Voetbal Real Madrid en stadsrivaal Atlético strijden in de A. Le Coq Arena in de Estse hoofdstad Tallinn om de Europese supercup. Thibaut Courtois, de nieuwe aanwinst tussen de palen bij de Champions League-winnaar, kan al meteen zijn eerste prijs pakken met de Koninklijke.

Het zou voor Courtois een debuut van formaat zijn. Tegenstander is immers Atlético Madrid, de club waar de Rode Duivel tussen 2011 en 2014 actief was en internationale faam verwierf. De kans is echter bestaande dat Courtois tevreden moet zijn met een plek op de bank, en coach Julen Lopetegui in doel nog kiest voor Keylor Navas.

Voor Real vormt de Europese supercup ook de eerste officiële partij in het post-Ronaldo-tijdperk. De Portugese steraanvaller verkaste deze zomer naar Juventus, en laat ontegensprekelijk een leemte in de aanval. Routiniers Karim Benzema en Gareth Bale zullen voorlopig voor de doelpunten moeten zorgen.

Atlético, dat vorig seizoen de Europa League won, trekt als underdog naar Estland. Maar laat dat nu net de favoriete rol zijn voor het team van coach Diego Simeone. Bij Los Colchoneros rust de druk op de schouders van Antoine Griezmann. De Franse wereldkampioen bleef Atlético deze zomer trouw en is het aan zijn stand verplicht zijn team prijzen te bezorgen.

Real kan zijn derde opeenvolgende Europese Supercup veroveren. Vorig jaar rekende het in de eindstrijd af met Manchester united, in 2016 klopte het Sevilla.

Wie gaat met de trofee aan de haal? Volg het LIVE vanaf 21u!