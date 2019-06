LIVE (15u00). Zwitserland en Engeland spelen voor het brons in Nations League Redactie

09 juni 2019

00u05 0 Zwitserland ZWI ZWI 0 15u00 0 ENG ENG Engeland

• Estádio D. Afonso Henriques - Guimaraes

• Ref: Ovidiu Haţegan (Roe)

• Aftrap om 15u00

• Beide teams verloren in de halve finale met 3-1

Zwitserland en Engeland strijden om het brons in de Nations League. Beide ploegen hebben niets meer te verliezen en de spelers willen nog een laatste keer knallen voor ze op vakantie vertrekken. Krijgen we een spektakelstuk te zien? Lees er hier alles over!