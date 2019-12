Lionel Messi wint voor zesde keer Gouden Bal, Eden Hazard eerste Belg

02 december 2019

21u33 32 Gouden Bal Lionel Messi is voor de zesde keer in zijn carrière verkozen tot winnaar van de Ballon d’Or, ‘s werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs. De Argentijn haalde het voor de Nederlander Virgil van Dijk en de Portugees Cristiano Ronaldo. Eden Hazard werd de eerste landgenoot op de dertiende plaats.

Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner 🤚☝️ pic.twitter.com/5nNZXl05vY #BallondOr(@ francefootball) link

Lionel Messi mocht vanavond in Parijs zijn zesde Gouden Bal, uitgereikt door het Franse voetbalmagazine France Football, in ontvangst nemen. Een record. Weer eentje meer dan z’n rivaal Cristiano Ronaldo, die niet aanwezig was op de verkiezing. In 54 wedstrijden dit kalenderjaar scoorde Messi 46 doelpunten en gaf hij 17 assists. Duizelingwekkende cijfers.

Succes in Europa bleef het voorbije jaar wel uit. Barcelona ging in de halve finale van de Champions League onderuit tegen Liverpool, Divock Origi maakte het beslissende doelpunt – weet u nog. Wél veroverde Messi de landstitel met Barcelona. Voor de Argentijn was het reeds de tiende keer dat hij kampioen van Spanje werd.

Eden Hazard was met een dertiende plek de beste Belg in de uitslag van de Ballon d’Or. Kevin De Bruyne werd veertiende. Geen Belgen dus in de top 10. Vorig jaar werd Hazard achtste.

Ook prijzen voor Rapinoe, Alisson en De Ligt

Megan Rapinoe won de Gouden Bal bij de vrouwen. De 34-jarige Amerikaanse had een belangrijk aandeel in de wereldtitel van de Verenigde Staten. Op de erelijst volgt ze de Noorse Ada Hegerberg op. De trofee voor de beste doelman ging dan weer naar de Braziliaan Alisson Becker van Champions League-winnaar Liverpool. Hij haalde het van Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) en Ederson (Manchester City). Matthijs de Ligt werd ten slotte uitgeroepen tot beste jongere.

Uitslag Ballon d’Or 2019

1ste: Lionel Messi

2de: Virgil van Dijk

3de: Cristiano Ronaldo

4de: Sadio Mané

5de: Mohamed Salah

6de: Kylian Mbappé

7de: Alisson Becker

8ste: Robert Lewandowski

9de: Bernardo Silva

10de: Riyad Mahrez

11de: Frenkie de Jong

12de: Raheem Sterling

13de: Eden Hazard

14de: Kevin De Bruyne

15de: Matthijs de Ligt

16de: Sergio Agüero

17de: Roberto Firmino

18de: Antoine Griezmann

19de: Trent Alexander-Arnold

20ste: Pierre-Emerick Aubameyang, Dusan Tadic

22ste: Son Heung-Min

23ste: Hugo Lloris

24ste: Kalidou Koulibaly, Marc-André ter Stegen

26ste: Karim Benzema, Georginio Wijnaldum

28ste: Donny van de Beek, João Félix, Marquinhos