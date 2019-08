Lionel Messi mag drie maanden niet voor Argentinië spelen en moet 50.000 dollar boete betalen YP

Bron: Belga 2 Buitenlands voetbal Lionel Messi heeft een schorsing van drie maanden voor zijn nationale team gekregen na zijn uitbarsting van vorige maand op de Copa America, zo maakte de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL gisteren bekend. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 50.000 dollar.

De 32-jarige aanvoerder van de Argentijnse nationale elf kreeg eerder al een schorsing van één wedstrijd na zijn rode kaart in de kleine finale van de Copa America tegen Chili (2-1 winst voor Argentinië). Messi kreeg in de kleine finale rood, toen hij en tegenstander Medel na een opstootje hoofd tegen hoofd stonden. De Argentijnse captain was nadien helemaal niet te spreken over zijn uitsluiting (en de wedstrijdleiding in het algemeen tijdens het toernooi in Brazilië) en weigerde zijn bronzen medaille op te halen. Ook haalde hij zwaar uit naar de CONMEBOL, die hij corrupt noemde. "Ik wil niets te maken hebben met deze corrupte organisatie", zo foeterde hij. "Er is een gebrek aan respect. Wij zijn het moe dat scheidsrechters het spektakel bederven.”

Door de schorsing mag de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal pas begin november opnieuw voor La Albiceleste uitkomen. De kwalificatiecampagne voor het WK 2022 begint pas in maart 2020 en daarvoor is hij dus enkel de eerste speeldag geschorst.