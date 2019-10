Lionel Messi maakte exact 15 jaar geleden zijn debuut voor Barcelona XC

16 oktober 2019

09u36 1 Buitenlands voetbal 16 oktober 2004. Ene Lionel Messi maakt exact vijftien jaar geleden zijn debuut voor FC Barcelona. De rest is geschiedenis.

We keren vijftien jaar terug in de tijd. Minuut 82 in het competitieduel tussen Barcelona en stadsgenoot Espanyol. Barça-coach Frank Rijkaard spreekt de 17-jarige Messi aan: “Leo, je komt erin voor Deco.” De Argentijn springt omhoog, z’n kinderdroom gaat in vervulling.

Messi, met rugnummer 30, betreedt het terrein. Hij is daarmee de op één na jongste debutant aller tijden van Barcelona. Tien minuten later zit de wedstrijd erop. De Catalanen winnen met 0-1, Messi (die amper opviel) stapt tevreden van het veld.

Pas zeven maanden later maakt Messi zijn eerste goal voor de Blaugrana. De Argentijn treft raak, op aangeven van Ronaldinho, tegen Albacete. Het begin van een tijdperk. Intussen zit hij aan 604 doelpunten, en dat in amper 692 duels bij Barça.