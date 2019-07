Lionel Messi hangt na uitspraak van corruptie een schorsing van 2 jaar boven het hoofd ODBS

08 juli 2019

12u20

Bron: AS 14 Copa América De Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL) is niet van plan de straffe uitspraken van Lionel Messi tijdens de Copa América blauw blauw te laten. Er hangt Messi, die rood kreeg in de troostfinale tegen Chili, een schorsing van twee jaar boven het hoofd.

Een corrupte boel, zo noemde Leo Messi de Copa América nadat Argentinië het brons had gepakt via een 2-1-zege tegen Chili. De ster van Barça weigerde zijn medaille af te halen en sprak in de mixed zone harde woorden: “Deze Copa is bedoeld om Brazilië te laten winnen. Hopelijk beïnvloeden de refs en de VAR ook de finale niet en kan Peru eerlijk strijden, maar ik vrees dat dit onwaarschijnlijk is.” Ook na de clash tegen Brazilië stelde Messi de refs aan de kaak. Argentinië zag zich toen mogelijk twee penalty’s ontnomen - fases waarbij ook de VAR niet ingreep. “Mogelijk speelde wat ik zei na de match tegen Brazilië mee om me rood te geven.”

En ook: “Er was een gebrek aan respect richting Argentinië tijdens deze Copa. We konden het ongetwijfeld beter doen, maar we mochten de finale gewoon niet spelen. Corruptie en de VAR zorgen ervoor dat de fans niet langer van het voetbal kunnen genieten. Dit maakt de sport kapot.”

De CONMEBOL tilt zwaar aan de uitspraken van Messi en is van plan strikt de regels te volgen, zo schrijft het Spaanse AS. In het reglement staat dat het verboden is de bond als institutie of bestuursleden ervan zwart te maken. Zo hangt Messi een schorsing van twee jaar boven het hoofd, waardoor hij Argentiniës kwalificatie richting het WK 2022 en de Copa América van volgend jaar, die doorgaat in Argentinië en Colombia, zou missen. “De beschuldigingen van Messi duiden op een respect aan de competitie, aan alle deelnemende voetballers en aan de vele honderden leden die zich inzetten voor CONMEBOL, een bond die zich sinds 2016 inzet om het Zuid-Amerikaanse voetbal zo transparant en professioneel mogelijk te ontwikkelen.”

