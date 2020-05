Lionel Messi: "Deze coronaperiode zou voor ons wel eens een voordeel kunnen zijn" XC

15 mei 2020

11u20

Bron: Belga/El Mundo Deportivo/Sport 0 Buitenlands voetbal Lionel Messi heeft in een interview met de Catalaanse sportkranten El Mundo Deportivo en Sport verteld dat hij denkt dat de coronapauze voor Barcelona een positieve impact kan hebben. De Argentijnse sterspeler van de Blaugrana denkt dat door de gedwongen break de kans groter is dat Barcelona dit seizoen de Champions League wint.

"Deze periode zou voor ons wel eens een voordeel kunnen zijn", legde Messi uit. "We zullen moeten afwachten tot de competities herstarten en dan zullen we wel zien. Maar de pauze kwam ons niet slecht uit."

Messi verraste eerder dit jaar door te stellen dat "dit Barcelona niet de kwaliteit heeft om de Champions League te winnen". Daar kwam hij vandaag op terug. "Ik heb nooit getwijfeld aan onze selectie. We kunnen elke competitie winnen waaraan we deelnemen, maar niet op de manier waarop we eerder dit seizoen speelden. Dat was niet goed. Iedereen mag daar zijn mening over hebben. Mijn mening is gebaseerd op vele jaren op het hoogste niveau in Spanje en in de Champions League."

In La Liga, dat half maart werd stopgezet door de uitbraak van het coronavirus, leidt Barcelona na 27 speeldagen met 58 punten. Dat zijn er twee meer dan eerste achtervolger en grote rivaal Real Madrid. In de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League speelden de Catalanen 1-1 gelijk bij het Napoli van Dries Mertens. De terugmatch moet nog afgewerkt worden.

