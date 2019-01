Zwarte avond voor Neymar: eerst de show, dan diezelfde vervelende blessure en dan de tranen: “Dat hij nu niet komt janken!” Hans Op de Beeck

24 januari 2019

11u11 0 Ligue 1 Simpele bekerzege voor PSG gisteravond tegen Straatsburg (2-0), maar voor Neymar werd het een alles behalve leuke avond. Na een trap tegen de enkel speelde dezelfde blessure aan het middenvoetsbeentje, die hem vorig jaar bijna het WK kostte, opnieuw op. Niet de zorg van Straatsburg: “Dit is geen klassiek ballet hé.”

Al in de vierde minuut klopte Cavani onze landgenoot Matz Sels, waarna de wekelijkse PSG-show van start ging. Met in de hoofdrol natuurlijk Neymar, dit seizoen in alle competities al goed voor 20 goals en 10 assists in 23 matchen. Dollend en rollend. Treiterend ook. Op een gegeven moment pakte hij weer uit met z’n befaamde ‘rainbow flick’, die meer en meer naar de Braziliaanse balvirtuoos vernoemd wordt.

Dat was niet naar de zin van de spelers van Straatsburg, vastbesloten niet met hen te laten sollen. Waarna minuut 62 volgde en een trap op Neymar’s rechterenkel van middenvelder Moataz Zemzemi. De ster van PSG voelde meteen dat het ernstig was en verliet in tranen het veld. Opnieuw diezelfde pijn aan de voet zoals vorig seizoen, toen hij eind februari z’n middenvoetsbeentje brak en zich in allerijl moest klaarstomen voor het WK. Onderzoek in het ziekenhuis bracht de pijnlijke bevestiging. Weer dat middenvoetsbeentje. “De pijn zit op de plek waar hij vorig jaar een botje brak”, meldt PSG. “Voor de behandeling wachten we af hoe de blessure de volgende dagen evolueert. We houden alle therapeutische opties open.” In een seizoen dat de Parijse trots absoluut minstens de kwartfinales wil overleven in de Champions League, dreigt het Neymar te moeten missen in de achtste finale tegen een herboren Manchester United. Op 12 februari al vindt de heenmatch plaats op Old Trafford.

Neymar got injured!

Opvallend in het kamp van Straatsburg: waar Zemzemi zich nog wel ging excuseren bij Neymar, klonk er bij de andere spelers en bij trainer Thierry Laurey een heel ander geluid. “Wie zo wil spelen, moet achteraf niet komen klagen dat hij incasseert”, aldus Anthony Gonçalves bij Eurosport. “Ik respecteer hem als speler, een héél grote speler, maar wij spelen geen voetbal opdat hij zich met ons kan amuseren. We zijn er niet om ons te laten doen. Als hij wil dollen, antwoorden wij met onze wapens. En dat hij daarna niet komt janken, zoals hij zo graag doet!”

Linksachter Lionel Carole, toen hem verteld werd dat Neymar serieus gekwetst was. “Dat is mijn zaak niet. Niet alleen op hem worden fouten gemaakt.” Ook verdediger Pablo Martinez toonde weinig medeleven. “Fantastische speler, maar omwille van zijn gedrag op het veld niet iemand die ik apprecieer. Hij treitert, hij vuilbekt. Al wil ik hier zeker geen polemiek starten.” Dimitri Liénard, de kapitein van de club uit de Elzas: “Ach, het was geen tackle zoals we die Cantona al eens zien doen hebben hé. Hij verloor het evenwicht en zo ging het even mis. Hopelijk is de blessure niet te erg en kan hij Frankrijk in de Champions League nog laten dromen.”

Op de persconferentie achteraf liet ook trainer en ex-speler Thierry Laurey zich niet onbetuigd. “Neymar heeft niet zó veel te verduren gekregen. Iedereen speelt met de middelen waarover hij beschikt. Soms moet je het wat meer fysiek aanpakken. Daar is toch niets fout mee. Dit is voetbal, geen klassiek ballet. Neymar is een genie, maar hij moet ook kunnen aanvaarden dat hij geviseerd wordt. Zeker als je zoals hij soms over de limiet gaat. Dan weet je dat ze je kunnen aanpakken. Ik begrijp ook dat mijn spelers hun buik vol hadden van dat getreiter. Natuurlijk vind ook ik dat spelers een zekere bescherming moeten genieten, maar er is een grens. Wanneer het 5-0 staat tegen Guingamp (PSG won afgelopen zaterdag met 9-0 van Guingamp, nvdr) en je speelt een onnodige no look-pass, dan spot je ermee.”

