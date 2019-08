Zou het dan toch? “PSG houdt nieuw bod van Barça voor Neymar in beraad” YP

27 augustus 2019

19u17

Bron: Le Parisien / L'Equipe 0 Neymar Krijgen we straks witte rook in de transfersaga rond Neymar? Barcelona zou een bod van 170 miljoen euro hebben neergelegd bij Paris Saint-Germain. Dat meldt Le Parisien. Een akkoord is er nog niet, maar PSG zou vanavond of morgen beslissen.

Nieuw topoverleg vanmiddag in de kantoren van de Parijse miljoenenformatie in Boulogne-Billancourt. Onderwerp was nog maar eens de transfer van Neymar Jr. Na enkele uren onderhandelen gingen alle partijen rond 16u30 uit elkaar, zonder een definitieve overeenkomst. Neymar, 27 intussen, kwam twee seizoenen terug over van Barça voor zowat 222 miljoen euro, maar wil zoals intussen geweten niks liever dan terugkeren naar Camp Nou. Daarom dat ook Pini Zahavi, de makelaar van de Braziliaan, vanmiddag mee aanschoof aan de onderhandelingstafel. Daar hadden namens de Catalanen ook al sportief directeur Éric Abidal, algemeen directeur Oscar Grau, bestuurslid Javier Bordas en Andre Cury plaatsgenomen. Die laatste bewandelt voor FC Barcelona het Zuid-Amerikaanse pad. In tegenstelling tot geruchten die eerder de wereld werden ingestuurd, tekende PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi níet present in de meeting. Sportief manager Leonardo voerde in zijn plaats het woord.

Definitieve transfer

Het is dus nog altijd wachten op een akkoord, maar beide teams zouden het er wel over eens zijn dat een definitieve transfer de enige optie is – geen constructie waarbij Neymar eerst een jaar wordt gehuurd. Volgens Le Parisien wil Barça 170 miljoen euro op tafel gooien voor hun gewezen publiekslieveling, een bedrag dat het in twee schijven wil afbetalen. L’Equipe, die andere Franse sportkrant, plakt op zijn beurt geen concreet cijfer op het bod, maar stelt wel dat er naast een geldsom ook nog één of twee Barça-spelers in de deal betrokken zullen worden. Hoe dan ook lijkt er wel nu wel écht een en ander te bewegen rond de transfer van de flankaanvaller Maar de klok tikt...