Zieke Thomas Meunier is het niet eens met zijn trainer en dat laat hij duidelijk merken Hans Op de Beeck

01 maart 2018

13u35

Bron: Le Parisien 13 Ligue 1 Ondanks een basisplaats en een 3-0 zege tegen Olympique Marseille, stond het gezicht van Thomas Meunier gisteravond op onweer. Volgens Le Parisien zat het er na de wedstrijd bovenarms op tussen de Rode Duivel en zijn trainer Unai Emery.

Omwille van de schorsing van Dani Alves was er weinig discussie mogelijk wie de rechtsachter van PSG zou zijn in de kwartfinale van de Franse beker tegen Olympique Marseille. Alleen: Meunier kampte de voorbije dagen met zware buikgriep en had niet bepaald zin om te spelen. Tijdens de wedstrijd zou Meunier meerdere keren aan Emery gevraagd hebben gewisseld te worden wegens braakneigingen, maar pas in minuut 78 werd de gewezen speler van Virton en Club Brugge naar de kant gehaald. Duidelijk niet opgezet met zijn trainer, trok Meunier meteen richting kleedkamer, waar er zich na de wedstrijd -nog volgens Le Parisien- een stevige clash plaatsvond tussen de twee.

Op de persconferentie na de match kwam Meunier ter sprake en verdedigde Emery zijn keuze. "Dinsdag kon hij wegens buikgriep niet meetrainen, maar vandaag was hij beter en is er beslist dat hij zou spelen. Maar in de 70ste minuut vroeg hij me om zijn vervanging omdat hij zich niet goed voelde en pijn had. Ik geef toe dat ik hem een beetje gepusht heb langer door te doen. Net voor hij om zijn wissel vroeg had hij nog een belangrijke offensieve actie in huis. Nadien liet hij me duidelijk verstaan dat hij de wedstrijd waarschijnlijk niet kon uitspelen."