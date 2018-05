Zaak gesloten? Meunier biedt na één onschuldige muisklik "halve excuses" aan bij Ultra's GVS

12 mei 2018

14u47 0 Ligue 1 Thomas Meunier stond enkele weken geleden in het oog van de storm toen hij een foto van een tifo van Marseille likete. De fans van Paris Saint-Germain waren ziedend en twijfelden aan de clubliefde van de Rode Duivel. Een lang bericht op Twitter baatte in eerste instantie niet, dus zette onze landgenoot nu een volgende verzoeningspoging op poten.

Meunier regelde immers een afspraak met twee voorname afgevaardigden van de Franse supporters. Op Twitter deelde hij de foto met een woordje tekst: “Fout toegegeven, half geëxcuseerd bij de ultras en alle Parijse fans. We beschouwen deze zaak als definitief gesloten en gaan hand in hand voor het beste van PSG.”

Fluitconcert

Met een eerder bericht probeerde de linksachter al het akkefietje te ontmijnen: “Passie, toewijding en respect probeer ik elk weekend op het veld te tonen”, stuurde hij twee weken geleden de wereld in. “Het gebrek aan respect in reacties tegenover mij toont aan hoe er een grens is bij de samenhorigheid van de fans van een club, waar er de voorbije jaren in sneltempo veel veranderd is.”

“Als buitenlander, voetbalfan en speler van Paris Saint-Germain moeten jullie weten dat ik me voor 1.000 procent geef. Daarnaast hou ik van wat er elders in Frankrijk gebeurt. Dat betekent in geen enkel geval dat mijn respect en zin om te strijden in deze clubkleuren in vraag moet gesteld worden.” Zijn boodschap baatte niet, de volgende thuismatch kreeg hij een fluitconcert van jewelste over zich heen. Is de zaak daarmee nu wél van de baan?