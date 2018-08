Youri Tielemans krijgt een 3/10 van L'Équipe na 4-0-pandoering tegen PSG SDD

06 augustus 2018

13u19

Bron: L'Équipe 0 Ligue 1 Zaterdag stond de Franse Supercup op het programma. Zij het wel niet op Franse, maar op Chinese bodem. In Shenzen streden PSG, winnaar van de Ligue 1 en de Franse beker, tegen Monaco, de vice-kampioen, om het eerste eremetaal van het seizoen.

De eerste wedstrijd van belang voor nieuwe coach, Thomas Tüchel, werd er eentje om in te kaderen. De Parijzenaars stuurden de Monegasken van het spreekwoordelijke kastje naar de muur en wonnen de wedstrijd met 4-0. Mede dankzij een sublieme hattrick van Angel Di Maria, die de pannen van het dak speelde. Het Chinese publiek kreeg waar voor zijn geld.

In die andere dug-out keek Monaco coach Leonardo Jardim, met lede ogen toe, hoe zijn ploeg (wederom) de wet van de sterkste moest ondergaan. Vorig seizoen kregen de Monegasken ook al een 7-1 pandoering om de oren in het Parc des Princes. Toen zongen de PSG-supporters smalend nog 'Et ils sont où, les Monégasques?', 'En waar zijn ze, de Monegasken?'. Een vraag die zaterdag nog altijd onbeantwoord bleef. De kampioen van twee seizoenen geleden werd wederom zonder pardon naar de slachtbank gestuurd.

Even zag het er naar uit dat de jongens uit het prinsdom, met Tielemans in de basis, nog een vuist zouden kunnen maken. Onze landgenoot scoorde zowaar bijna na twaalf minuten. Na een knappe actie op de linkerflank van Amerikaans talent, Timothy Weah, kreeg Tielemans het leer perfect aangespeeld in de zestien. De nieuwe nummer acht van Monaco drukte af met zijn linker, maar zijn schot week af op de linkerhiel van PSG-kapitein Thiago Silva waardoor de bal net naast het doel van Buffon caprioleerde.

Maar na zijn grote kans verwaterde de wedstrijd van de Rode Duivel. Het zorgde ervoor dat de Franse krant, L'Équipe, hem een dikke buis toekende voor zijn prestatie in China. 3/10 kreeg onze landgenoot. 'Met tien dagen vakantie na het WK en acht dagen in de voorbereiding, waarvan twee in China, moesten we niet het onmogelijke verwachten van hem. Zijn basisplaats heeft hem 'voorbereid' voor de wedstrijd volgende week tegen Nantes, maar hij had niet veel te bieden."

Kleine kanttekening, de gemiddelde score voor de Monegasken was 3.2/10. Onze landgenoot zit dus net onder het gemiddelde, maar kreeg dus zeker niet als enige een buis toegekend. Sterker nog, heel Monaco was klassikaal gebuisd. Een strenge prof die, L'Équipe.



Wie een uitgebreide samenvatting, met de kans van Tielemans, (1:16) wil zien kan hier terecht.

🏆 Our eighth Trophée des champions 🇫🇷

📺 Check out all the ⚽️ from #TDC2018 pic.twitter.com/aFWmrCnjLY Paris Saint-Germain(@ PSG_English) link

