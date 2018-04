Yassine El Ghanassy voor de zestiende keer veroordeeld: Porsche opnieuw verbeurd verklaard Mathias Mariën

09 april 2018

11u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ligue 1 Profvoetballer Yassine El Ghanassy (27) is in de Brugse politierechtbank voor de zestiende (!) keer veroordeeld. Op 19 mei 2017 reed hij met zijn Porsche Carrera 4 op een busstrook in Oostende toen de politie hem onderschepte. De rechter verklaarde zijn Porsche verbeurd. Het is al de tweede keer dat de flankaanvaller zijn sportwagen kwijtspeelt.

De voetballer -tegenwoordig actief bij Nantes- kwam zelf niet opdagen in de rechtbank. Nochtans heeft El Ghanassy ondertussen een abonnement bij de rechter. Het was al de zestiende keer dat het gewezen 'enfant terrible' van AA Gent voor een politierechter moest verschijnen. Deze keer reed hij met zijn Porsche over een busstrook zonder geldige verzekering en zonder dat hij de opgelegde rijexamens na een eerdere veroordeling had afgelegd.

De rechter legde deze ochtend alles samen 12 maanden rijverbod en 10.240 euro boete op. De voetballer moet bovendien zijn rijexamens opnieuw afleggen én medische en psychologische proeven afleggen. De Brugse politierechter verklaarde bovendien de Porsche verbeurd.

Zes maanden cel

Begin maart kreeg de gewezen speler van AA Gent en KV Oostende nog zes maanden cel en twee jaar rijverbod voor zijn vijftiende veroordeling. El Ghanassy reed in juli 2016 met zijn Porsche Carrera 4 aan 57 km/uur door de bebouwde kom in Oostende. Hij betaalde echter zijn boete niet, waardoor zijn overtreding bij het parket terecht kwam.

Daar zagen ze dat de flankaanvaller op dat moment een rijverbod van een eerdere overtreding uitzat en ook de opgelegde proeven niet had afgelegd. Ook toen was het amper enkele maanden geleden dat de voetballer voor de rechter moest verschijnen. Eind 2017 werd zijn Porsche al eens verbeurd verklaard na een fikse snelheidsovertreding. Hij tekende verzet aan tegen die straf en mocht uiteindelijk zijn sportwagen houden. Dat kan hij in theorie nogmaals doen.