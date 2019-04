Wenkt zijn favoriete club Manchester United voor Meunier? “Ja, er is interesse uit Engeland” ODBS

24 april 2019

14u21

Bron: L'Avenir 0 Ligue 1 “De boodschap lijkt me duidelijk.” In een interview met L’Avenir zinspeelt Thomas Meunier (27), die zijn laatste contractjaar ingaat bij PSG, op een vertrek uit Parijs. De Premier League wenkt.

Meunier pakte het voorbije weekend zijn derde landstitel met met PSG, nummer zes in de laatste zeven jaar voor de Parijse trots. Maar de rechterflank vierde een beetje met een gemengd gevoel: onder Tuchel kwam hij maar met mondjesmaat aan spelen toe (20 duels) en onlangs scoorde hij in Lille nog een pijnlijke own-goal. “Natuurlijk had ik meer willen spelen. Over het waarom heb ik zo mijn theorieën, maar wil daar liever niet op ingaan.” Bovendien loopt zijn contract in 2020 af en slepen de onderhandelingen rond een mogelijke verlenging aan. Voor de Qatarese bobo’s is Meunier duidelijk geen prioriteit. En dat steekt toch wat bij de Rode Duivel.

“Verlengen of vertrekken?”, vraagt Meunier zich in L’Avenir af. “Goeie vraag. Het bestuur talmt. Daar kan ik begrip voor opbrengen, aangezien er nu andere zaken rond en in de club voorrang hebben. Maar aangezien er tot nu toe nog altijd niets is veranderd rond mijn situatie, lijkt de boodschap me duidelijk. Het irriteert me wat dat ik mijn mooie periode hier op deze manier zou afsluiten. Dat ik niet de kans krijg om in schoonheid te eindigen.”

Favoriete club

Wil PSG nog een transfersom incasseren voor Meunier, lijkt een overgang meer dan reëel. Volgens de Engelse kwaliteitskrant ‘The Independent’ denken onder andere Everton en ook Manchester United aan Meunier. Op Old Trafford heeft Solksjaer sowieso een nieuwe rechterflank nodig, nadat zowel oudjes Antonio Valencia als Ashley Young er afgeserveerd zijn. Ook Aaron Wan-Bissaka van Crystal Palace en Engels international Kieran Trippier van Tottenham zijn in beeld voor die positie. Bovendien heeft Meunier al meermaals zijn wens uitgesproken ooit eens in de Premier League te spelen en is Man United zo’n beetje zijn favoriete club. “Ja, er is interesse uit Engeland, maar die is er ook uit China en het Midden-Oosten.”